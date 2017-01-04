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أمريكا

هايتي: تأكيد فوز جوفينيل مويز بانتخابات الرئاسة واستبعاد مزاعم التلاعب

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/01/2017

أعلنت اللجنة الانتخابية في هايتي رسميا فوز رجل الأعمال جوفينيل مويز مستبعدة الاتهامات بالتلاعب.

 أعلن فوز رجل الأعمال جوفينيل مويز بانتخابات الرئاسة في هايتي التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما استبعدت لجنة انتخابية مزاعم التلاعب.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية نيكول سيميون يوم الثلاثاء إن مويز الذي خاض الانتخابات ممثلا عن حزب الرئيس السابق ميشال مارتيلي فاز بحصوله على 55.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني بينما حصل أقرب منافسيه جود سيلستين على 19.5 بالمئة.

وكرر مويز في خطاب النصر دعواته لمكافحة الفساد وبعث برسالة وحدة وطنية. وقال لأنصاره في فندق فاخر بإحدى ضواحي العاصمة "سنكتب صفحة جديدة في التاريخ.. صفحة إيجابية لهذا البلد حتى تشعر الأجيال القادمة بالفخر".

كان أنصار ماريز نارسيس المرشح عن حزب الرئيس السابق جان برتران أريستيد قد زعموا فوز مرشحهم الذي حل رابعا بحصوله على تسعة في المئة.

كما احتج بعض أنصار المرشح اليساري مويز جان شارل- الذي حل الثالث بحصوله على 11 بالمئة من الأصوات- بعد صدور النتائج الأولية. غير أن اللجنة الانتخابية أيدت النتائج.

وقالت اللجنة قبيل تأكيد فوز مويز بالرئاسة "لم تشهد الانتخابات تزويرا واسعا. حدثت مخالفات لا تؤثر على العملية
الانتخابية".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/01/2017

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