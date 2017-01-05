السلطات المصرية تفرج عن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل المعارضة

أفرج ليل الأربعاء الخميس عن الناشط السياسي المصري أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل المعارضة بعد نحو ثلاث سنوات في السجن، إثر إدانته بالتعدي بالضرب على رجال شرطة وتنظيم تظاهرة دون ترخيص.

أطلقت السلطات المصرية ليل الأربعاء الخميس سراح الناشط السياسي البارز أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011 بعد ثلاث سنوات في الحبس، حسب ما صرح مسؤول أمني ومحاميه.

ويذكر أن ماهر (36 سنة) ومحمد عادل، أحد قياديي هذه الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة، أدينوا بـ"التعدي بالضرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة دون ترخيص". وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض مطلع العام 2015.

كما حكم على النشطاء الثلاثة بالحبس ستة أشهر بتهم التعدي على ضابط شرطة تم تخفيفها للحبس لشهر واحد، بحسب المحامي أنس سيد أحد أعضاء فريق الدفاع عن أحمد ماهر. وقال مسؤول أمني، رفض ذكر اسمه، إنه "تم إخلاء سبيل أحمد ماهر في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد قضائه مدة عقوبته".

إلا أن محاميه سيد قال إن "ماهر مطالب بعد إطلاق سراحه بأداء عقوبة المراقبة التكميلية لثلاث سنوات". وسيكون على ماهر تسليم نفسه يوميا لمركز الشرطة التابع له من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك "لضمان عدم عودته للأفعال التي عوقب بسببها" بحسب محاميه.

وحظر قرار قضائي في نيسان/أبريل 2014 حركة 6 أبريل المعارضة كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق منسقها الحالي عمرو علي.

ومنذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 شخص على الأقل من أنصاره وتوقيف آلاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/01/2017