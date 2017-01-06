تركيا تعتقل 18 شخصا يشتبه في صلتهم بهجوم أزمير

أعلنت السلطات التركية الجمعة أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا على الأقل يشتبه في صلتهم بهجوم بسيارة مفخخة في مدينة أزمير ثالث أكبر المدن التركية.

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج الجمعة إن الشرطة احتجزت 18 شخصا فيما يتصل بهجوم بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل اثنين في مدينة أزمير وأضاف أن أنقرة لا يساورها شك في أن حزب العمال الكردستاني وراء الهجوم.

وأبرز الهجوم الجديد تدهور الأمن في البلاد بعد أن قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة.

واستهدف هجوم أزمير ثالث أكبر المدن التركية بواسطة سيارة مفخخة محكمة وأسفر عن مقتل شرطي وموظف وفق وسائل الإعلام التركية التي أضافت أن الشرطة قتلت أيضا "إرهابيين" بعد التفجير. فيما أشارت وكالة دوغان للأنباء إلى إصابة ستة آخرين بينهم ثلاثة شرطيين.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة هجمات شهدتها تركيا في 2016 ونسبت إما إلى جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية وإما تبناها المتمردون الأكراد.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 06/01/2017