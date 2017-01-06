ترامب يعين في منصب مدير الاستخبارات سناتورا سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا

عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منصب مدير الاستخبارات الوطنية سناتورا سابقا يخضع لعقوبات روسية، ويهدف هذا التعيين إلى تهدئة المخاوف لأن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار سناتورا سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وبحسب وسائل الإعلام فإن اختيار ترامب للسناتور الجمهوري السابق عن ولاية أنديانا دان كوتس (73 عاما) يرمي إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا سيما وأنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكوتس هو واحد من ستة سناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم. ويومها رد السناتور كوتس بالقول إنه يشعر بـ"الفخر" لأن الكرملين فرض عقوبات عليه.

ومدير الاستخبارات الوطنية منصب استحدث بعد اعتداءات أيلول/سبتمبر 2001 مهته تنسيق أنشطة وكالات الاستخبارات الأمريكية المختلفة وعددها 17 وكالة بينها خصوصا وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وجهاز الأمن القومي "إن إس آيه".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/01/2017