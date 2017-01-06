وصول أربعة يمنيين من معتقلي غوانتانامو إلى السعودية

استقبلت السعودية الخميس أربعة يمنيين من معتقلي سجن غوانتانامو الأمريكي، وفق ما أعلن البنتاغون في بيان، حيث كانت عائلاتهم في انتظارهم بعد أعوام من الفراق.

وصل أربعة معتقلين يمنيين في سجن غوانتانامو الأمريكي الخميس إلى السعودية. وهو ما أكده البنتاغون في بيان.

وبحسب الإدارة الأمريكية فإن المعتقل العسكري الواقع في جزيرة كوبا بات يؤوي 55 معتقلا.

وكانت العائلات في استقبال العائدين الأربعة وسط تأثر بالغ بعد أعوام من الفراق. وأعلنت وزارة الداخلية أن هؤلاء سيبقون في المملكة. وقال أحدهم وهو سالم أحمد هادي بن كناد أنه يشعر بأنه "ولد من جديد" فور رؤيته أفراد عائلته.

من جهه، قال محمد علي عبد الله باوزير "سأعيد إلى عائلتي الخمسة عشر عاما التي فقدتها". والاثنان الآخران هما محمد رجب صادق أبو غانم وعبدالله يحيى يوسف الشبلي.

فيما أكدت الوزارة أنه "سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".

كما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يعتزم نقل عدد إضافي من المعتقلين في هذا السجن إلى بلدان أخرى رغم رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يف بوعده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أنشئ في كوبا إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. لكنه قلص إلى حد بعيد عدد المعتقلين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/01/2017