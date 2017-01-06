الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

المغرب.. هل أظهرت مشاورات بن كيران الملامح السياسية للحكومة المغربية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: استطلاع ينذر فيون ويكرس ماكرون ثالثا

للمزيد

النقاش

ذكرى شارلي إيبدو: كيف غيرت الاعتداءات الإجراءات؟

للمزيد

حدث اليوم

تركيا-قاعدة إنجرليك: تهديد أم مناورة؟

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر - أحداث بجاية.. كيف تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

تركيا والعراق: بعد "اعرف حجمك"...يلديريم إلى بغداد؟

للمزيد

النقاش

فرنسا: انتخابات تشوبها خلافات

للمزيد

حدث اليوم

إسرائيل: إدانة تثير الخلاف

للمزيد

منتدى الصحافة

صحف لبنان.. بين الموت والاحتضار؟ ج2

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

وصول أربعة يمنيين من معتقلي غوانتانامو إلى السعودية

© أ ف ب | معتقل يمني سابق في غوانتانامو لدى استقباله من أفراد أسرته عند وصوله إلى الرياض

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/01/2017

استقبلت السعودية الخميس أربعة يمنيين من معتقلي سجن غوانتانامو الأمريكي، وفق ما أعلن البنتاغون في بيان، حيث كانت عائلاتهم في انتظارهم بعد أعوام من الفراق.

وصل أربعة معتقلين يمنيين في سجن غوانتانامو الأمريكي الخميس إلى السعودية. وهو ما أكده البنتاغون في بيان.

وبحسب الإدارة الأمريكية فإن المعتقل العسكري الواقع في جزيرة كوبا بات يؤوي 55 معتقلا.

وكانت العائلات في استقبال العائدين الأربعة وسط تأثر بالغ بعد أعوام من الفراق. وأعلنت وزارة الداخلية أن هؤلاء سيبقون في المملكة. وقال أحدهم وهو سالم أحمد هادي بن كناد أنه يشعر بأنه "ولد من جديد" فور رؤيته أفراد عائلته.

من جهه، قال محمد علي عبد الله باوزير "سأعيد إلى عائلتي الخمسة عشر عاما التي فقدتها". والاثنان الآخران هما محمد رجب صادق أبو غانم وعبدالله يحيى يوسف الشبلي.

فيما أكدت الوزارة أنه "سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".

كما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يعتزم نقل عدد إضافي من المعتقلين في هذا السجن إلى بلدان أخرى رغم رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يف بوعده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أنشئ في كوبا إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. لكنه قلص إلى حد بعيد عدد المعتقلين.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/01/2017

  • الولايات المتحدة

    مرصد سياحي شاهق بالمبنى الجديد لمركز التجارة العالمي في نيويورك

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    نائب الرئيس الأمريكي السابق "محققو السي آي إيه أبطال وليسوا معذبين"

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    مدير "السي آي آيه" يتجنب استخدام كلمة "تعذيب" ويتحدث عن أساليب "مثيرة للاشمئزاز"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي