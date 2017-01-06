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قراءة في صحف الخليج

قراءة يومية لأبرز عناوين صحف الخليج ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 06:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 06/01/2017

السعودية ترفع أعداد الحجاج عام 2017

© فرانس24

في صحف الخليج: احتجاج لنقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بسبب بالتلاعب بمصير العاملين. السعودية ترفع أعداد الحجاج عام 2017. موانئ سلطنة عمان الأقل كلفة في المنطقة. إقبال السائحين يدعم النشاط في أسواق الذهب في الإمارات. مطار "حمد الدولي" ضمن قائمة مطارات النخبة العالمية. وكاريكاتير الحلقة: السيادة السورية مرتبطة بإيران وروسيا!

تبدأ هذه الجولة على صحف الخليج من الصحف الكويتية، ونقرأ من غلاف صحيفة "السياسة" عن تفاقم الأزمة بين نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإدارة المؤسسة، والذي أدى إلى دعوة الأولى إلى وقفة احتجاجية الاثنين المقبل احتجاجا على التلاعب بمصير العاملين والانتقاص من حقوقهم المشروعة وتهميشهم، بحسب الصحيفة.

النقابة أوضحت أن السبب الأول للاحتجاج هو تغيير ساعات العمل الرسمية للعاملين بالدوام الصباحي، وسحب امتيازات الدوام المرن من المسميات العليا، إلا أن المؤسسة اعتبرت أن وراء الوقفة ارتباطات تجارية دولية يعمل فيها الكثير من الموظفين، ولا بد من وضع معايير واضحة حول أسس ساعات العمل والامتيازات المتاحة في نظام الدوام لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

أما عن السبب الثاني الذي أوردته النقابة، إجبار الموظفين على توقيع عقود عمل جديدة دون دخول المستثمر الإستراتيجي ودون إعداد لائحة العمل الجديدة وجداول الرواتب الجديدة، وهذا ما بررته المؤسسة بالقول إن عقد العمل هو العلاقة القائمة بين الطرفين.

المملكة العربية السعودية تقرر رفع أعداد الحجاج هذا العام.

صحيفة "الحياة" أوضحت أن هذا القرار جاء بموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز والذي ينص على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم الحج هذا العام من الداخل والخارج.

ولفتت الصحيفة إلى تصريح وزير الحج والعمرة محمد بنتن خلال استقباله رؤساء وفود الحج بالدول العربية والإسلامية، والذي أوضح فيه أن موافقة الملك سلمان جاءت لتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

نتابع جولتنا مع صحيفة "الوطن" العمانية التي طغت على غلافها الأخبار المحلية، ونقرأ منها ما ورد تحت عنوان "موانئ السلطنة الأقل كلفة في المنطقة".

تحت هذا العنوان تشير الصحيفة إلى دراسة أجرتها وزارة النقل والاتصالات حول تحقيق الدمج في صناعة الحاويات، قدرت أن تكلفة الرحلة الرئيسية التي تبحر مباشرة من سنغافورة إلى السويس مع الإرساء في ميناء صلالة بأربعة مليون دولار سنويا تقريبا، وفي ميناء الدقم بما يقارب ثمانية مليون دولار سنويا.

وبحسب الصحيفة تستطيع السلطنة أن تقدم مميزات تنافسية للصناعات والمستثمرين الذين يستهدفون أسواق دول مجلس التعاون وآسيا وشرق إفريقيا، ويوفر الموقع الإستراتيجي للبلاد وصولا أسرع من وإلى أسواق دول المجلس، ويوفر تميز موقع السلطنة كذلك وصولا أقل تكلفة من وإلى أسواق مجلس التعاون.

في دولة الإمارات سجلت أسعار الذهب ارتفاعات راوحت قيمتها بين اثنين فاصل خمسة وعشرين وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

مديرو محال لبيع المشغولات الذهبية أوضحوا لـ"الإمارات اليوم" بأن هذه الارتفاعات في أسعار الذهب حدت من معدلات إقبال المقيمين على المشغولات والمجوهرات، فيما تركزت النسبة الأكبر على المبيعات على إقبال السائحين التي دعمت النشاط في الأسواق بشكل كبير، خصوصا رواج القطاع السياحي في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة الأخيرة، وبرأيهم أن فعاليات مهرجان دبي للتسوق أسهمت في دعم مبيعات السائحين والزائرين من دول خليجية وأوروبية.

مطار "حمد الدولي" ينضم إلى قائمة مطارات النخبة العالمية ذات الخمس نجوم، وكأول مرفأ جوي وإقليمي، هذا الخبر كان له الحيز الأكبر على غلاف صحيفة "العرب" القطرية.

وتقول إنه بذلك يصبح ضمن أعلى ترتيب للمطارات العالمية في التصنيف الذي تنفذه "سكاي تراكس" التابعة لمعهد الطيران في لندن.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن مدير إدارة أمن المطار كشف عن إعداد منظومة أمنية جديدة داخل المطار تشمل تشغيل أجهزة تفتيش وكاميرات مراقبة بمداخل ومخارج المطار.

ختام جولتنا مع كاريكاتير لعامر الزعبي في صحيفة "البيان" الإماراتية انتقد فيها سوريا التي تحمل راية السيادة الوطنية وهي مرتبطة بإيران وروسيا.

 

إعداد فرانس 24

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