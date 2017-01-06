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الشرق الأوسط

مصر: الأقباط يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/01/2017

عززت القوى الأمنية في مصر الجمعة تدابيرها في محيط بعض كنائس العاصمة القاهرة مع بدء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد. وتعرض الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من المصريين البالغ عددهم أكثر من 92 مليونا، لعدة اعتداءات في السنوات الأخيرة كان آخرها اعتداء على كنيسة القديسين بطرس وبولس بالقاهرة في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسط إجراءات أمنية مشددة، يستعد أقباط مصر للاحتفال السبت 7 كانون الثاني/يناير بعيد الميلاد إثر هجمات استفدتهم في السنوات الأخيرة.

وعززت السلطات المصرية التدابير حول عدد من كنائس القاهرة قبل ساعات من احتفال الأقباط بعيد الميلاد الأول بعد تفجير إنتحاري في كنيسة أودى بحياة 28 قبطيا الشهر الفائت. 

وأثار هذا التفجير الدامي ضد كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في 11 كانون الأول/ديسمبر، صدمة كبرى بين الأقباط الذين يشكلون قرابة 10% من المصريين البالغ عددهم أكثر من 92 مليونا، ويعتبرون أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

ذبح بائع خمور قبطي

وازدادت مخاوف الأقباط الاثنين إثر ذبح بائع خمور قبطي في مدينة الإسكندرية (شمال) على يد شخص يشتبه في أن دوافعه دينية.

وفي حي شبرا ذات الكثافة القبطية المرتفعة بشمال القاهرة، اغلق شارع جانبي بجوار كنيسة كبيرة ونشرت سياجات معدنية لمنع توقف السيارات في كامل محيطها فيما نصب جهاز لكشف المعادن على بوابة الكنيسة، بحسب صحافيين من وكالة الأنباء الفرنسية.

كما وزعت أجهزة لكشف المعادن في عدة كنائس أخرى في حيي شبرا والمعادي (جنوب)، وفق الصحافيين.

وفي كنيسة العذراء في روض الفرج (شمال) أقيمت بوابة معدنية ضيقة عند مدخل الكنيسة يدخل المصلون منها فردا فردا.

وقال مسؤول في هذه الكنيسة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم ذكر اسمه "هذه الإجراءات تعكس حذرا وليس خوفا. نريد أن نجعل المصلين في الكنيسة يشعرون بالأمان".

وأوضح المسؤول أن فرق كشافة الكنيسة ستقوم بدورها المعتاد في تنظيم وتأمين دخول المصلين.

وتعرض الاقباط لعدة اعتداءات في السنوات الأخيرة في مصر.

وفي ليلة رأس السنة عام 2011 استهدف اعتداء كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة موقعا 21 قتيلا.

وقتل عشرات خلال السنوات الأخيرة في حوادث طائفية في مناطق مختلفة في البلاد.

كما قام أنصار الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي بمهاجمة وإحراق عشرات الكنائس والممتلكات القبطية في آب/أغسطس 2013 عقب قتل الشرطة مئات من المتظاهرين الإسلاميين خلال اشتباكات في القاهرة.

واتهم أنصار مرسي الأقلية القبطية بتأييد إطاحته من قبل الجيش بعد نزول ملايين المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة برحيله.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/01/2017

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