موجة صقيع تجتاح أوروبا وتسبب العديد من الوفيات

شهدت دول أوروبية عدة موجة صقيع شديدة السبت بسبب كتل هوائية قطبية أدت إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق لما يقارب ثلاثين درجة تحت الصفر، وأدت هذه الموجة إلى وفاة ما يزيد على عشرين شخصا بينهم عدد من المهاجرين.

اجتاحت موجة من الصقيع أوروبا السبت مع درجات حرارة قطبية تسببت في وفاة 20 شخصا على الأقل في بولندا وإيطاليا وتشيكيا في حين غطت الثلوج مدينة إسطنبول.

وشهدت موسكو الميلاد الأورثوذكسي الأشد برودة منذ 120 عاما مع درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة تحت الصفر ليلا، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وسبب موجة البرد هذه التي يتوقع أن تستمر حتى الأحد، يعود إلى كتل هوائية قطبية تحركت من اسكندينافيا باتجاه وسط أوروبا.

وقضى 10 أشخاص بسبب البرد خلال يومين في بولندا حيث تدنت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق كما أعلن السبت المركز الحكومي للأمن الوطني. والحصيلة مرشحة للارتفاع في نهاية الأسبوع إذ يتوقع أن تبقى درجات الحرارة دون 20 درجة تحت الصفر.

وفي إيطاليا أدت موجة البرد التي تشهدها البلاد منذ الجمعة إلى وفاة سبعة أشخاص بينهم بولنديان. وبين الضحايا خمسة مشردين، وذلك رغم الإجراءات المتخذة الأسبوع الماضي لاستقبال من لا مأوى لهم قبل أن تتدنى درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر في بعض الأماكن.

وتساقطت الثلوج بكثافة على وسط إيطاليا وأيضا في منطقة بوليا (جنوب شرق) حيث أغلق مطارا باري وبرينديزي صباحا وحتى في صقلية، ولكن ليس في روما. وقطعت عدة خطوط حديدية.

وفي تشيكيا قضى ثلاثة أشخاص بينهم مشردان بردا الجمعة والسبت في براغ حيث تدنت درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر.

وفي روسيا تراجعت درجات الحرارة إلى 24 درجة تحت الصفر في سان بطرسبرغ (شمال غرب) حيث عثرت الشرطة على جثة رجل قضى جراء البرد ليل الجمعة السبت.

وفي تركيا شلت عاصفة ثلجية الحركة في إسطنبول، حيث ألغيت السبت مئات الرحلات الجوية. وتم إيواء نحو ستة آلاف مسافر بفنادق المدينة.

كما توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور أحد أكثر ممرات العالم ازدحاما. وقررت السلطات تسيير مترو إسطنبول كامل ليلة السبت إلى الأحد لتمكين السكان من التنقل.

وتوقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج طوال نهار السبت على أن تتراجع العاصفة مساء. إلا أن درجات الحرارة ستبقى تحت الصفر في إسطنبول في الأيام المقبلة.

مهاجرون قضوا بردا

وفي بلغاريا عثر قرويون الجمعة على جثتي مهاجرين عراقيين توفيا من شدة البرد في غابة في جبل ستراندجا (جنوب شرق) قرب الحدود مع تركيا.

وكان قد عثر الثلاثاء على مهاجر أفغاني في العشرين من العمر قضى بسبب البرد في شمال اليونان بعد أن عبر الحدود اليونانية-التركية.

والشهر الماضي أعلنت السلطات اليونانية أنها نقلت جميع المهاجرين واللاجئين إلى منازل جاهزة وخيم مزودة بتدفئة.

ووصلت درجة الحرارة السبت في أثينا إلى الصفر وفي شمال البلاد إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي سويسرا كانت ليلة الجمعة السبت شديدة البرودة وبلغت درجات الحرارة في دافوس 19 درجة مئوية تحت الصفر وفي برن (وسط) 15,5 درجة مئوية تحت الصفر. وسجلت أدنى درجات الحرارة لهذا الشتاء صباح الجمعة في لابريفين مع 29,9 درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاع ألف متر عند الساعة السابعة صباحا (06,00 ت غ).

وأصابت موجة البرد أيضا منذ الجمعة دول البلقان مع درجات وصلت إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر خصوصا في مناطق جبلية في البوسنة وجنوب صربيا وشرقها.

كما تأثر الساحل الأدرياتيكي خصوصا منطقة سبليت في كرواتيا حيث بلغت درجات الحرارة صباح السبت سبع درجات تحت الصفر هي الأدنى في هذا المرفأ منذ أكثر من نصف قرن كما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وفي فرنسا تدنت درجات الحرارة ليلا في المنطقة الباريسية وتراوحت بين 3 و11 درجة مئوية تحت الصفر.

كما شهدت ألمانيا ليلتها الأشد برودة هذا الشتاء مع تسجيل 26 درجة مئوية تحت الصفر في مدينتين في مقاطعة بافاريا (جنوب) و25 درجة مئوية تحت الصفر في أوبرستدورف (جنوب شرق) في حين تراجعت الحرارة في برلين إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 07/01/2017