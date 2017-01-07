رحيل الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاما

أعلن في العاصمة البرتغالية لشبونة السبت عن وفاة الرئيس الأسبق للبلاد ماريو سواريز البالغ من العمر 92 عاما، وأمضى أربعين عاما في مقدمة المشهد السياسي البرتغالي بينها عشرة أعوام في الرئاسة، ويعتبر أبا الديمقراطية في البلاد التي تكرست عام 1974 بعد عقود من الديكتاتورية العسكرية.

أعلن خوسيه باراتا المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة السبت وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز (92 عاما).

وكان سواريز قد نقل إلى المستشفى في 13 كانون الأول/ديسمبر بسبب "تدهور عام في وضعه الصحي" وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر.

وبعد تحسن عابر، عاد وضع الرئيس السابق الصحي إلى التدهور فجأة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2016 بدون أن تكشف أسباب ذلك.

وبحسب مقربين منه فإن سواريز لم يتعاف أبدا من التهاب في الدماغ أصيب به في كانون الثاني/يناير 2013، وتفاقم وضعه الصحي أكثر إثر وفاة زوجته في تموز/يوليو 2015.

وبقي سواريز الذي يعتبر أبا الديمقراطية البرتغالية التي تكرست في 1974، في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاما.

وهو مؤسس الحزب الاشتراكي البرتغالي، وكان وزيرا للخارجية وشغل رئاسة الوزراء مرتين قبل أن يتولى الرئاسة بين 1986 و1996 إضافة إلى كونه نائبا أوروبيا.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 07/01/2017