السعودية: الشرطة تقتل اثنين من الجهاديين في الرياض

أعلنت الشرطة السعودية أنها قتلت اثنين من الجهاديين في حي الياسمين شمال العاصمة الرياض، في مكان كانا يتحصنان فيه وتعتقد قوى الأمن السعودية أنهما كانا يستخدمانه لصناعة أحزمة وعبوات ناسفة.

قتل اثنان من الرعايا السعوديين يشتبه في انتمائهما لشبكات جهادية السبت في عملية للشرطة في الرياض، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية "أن الجهات الأمنية (..) تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري - سعودي الجنسية (الذي سبق الإعلان أن البحث جار عنه) لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئا في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض".

وأضاف المتحدث أنه كان "معه شخص آخر ظهر إنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي سعودي الجنسية واتخاذهما من ذلك المنزل وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة".

وتابع المصدر ذاته أن قوات الأمن طوقت المكان وعزلته فجر السبت وطلبت من المشتبه بهما أن يسلما نفسيهما "إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما".

وقال المسؤول الأمني "نتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن إصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يصب أحد من الساكنين أو المارة بأي أذى".

وأضاف أن المشتبه به الأول طايع "يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير" جنوب المملكة في آب/أغسطس 2015 التي أوقعت 15 قتيلا وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ومن هذه العمليات أيضا استهداف المسجد النبوي بالمدينة المنورة غرب المملكة في تموز/يوليو 2016 التي قتل فيها أربعة من الحراس الأمنيين في مرآب قرب المسجد، ولم تعلن أي جهة تبنيها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/01/2017