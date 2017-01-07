اليمن: معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية قرب مضيق باب المندب

قالت مصادر عسكرية يمنية إن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ومقاتلي الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على عاصمة البلاد صنعاء، في إطار حملة عسكرية أطلقتها الحكومة لإخراج الحوثيين من منطقة ذباب قرب مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 17 مقاتلا من الطرفين.

أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل 11 مقاتلا في صفوف الحوثيين وستة جنود موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهات دارت السبت بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي الواقع جنوب غرب اليمن والمطل على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن القوات الموالية لهادي أطلقت عملية عسكرية لإخراج الحوثيين من منطقة ذباب الواقعة على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الذي يعبره قسم من التجارة البحرية العالمية، ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وذكرت المصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت من عدن، كبرى مدن الجنوب التي تسيطر عليها القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وأسفرت المواجهات أيضا عن سقوط جرحى من الطرفين، بحسب المصادر ذاتها التي قالت إن القوات الموالية لم تنجح بالتقدم.

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم السواحل اليمنية الواقعة على البحر الأحمر حيث يشكلون خطرا على الملاحة في المنطقة.

وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، تعرضت بارجتان أمريكيتان وبارجة إماراتية لهجمات صاروخية من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في هذه المنطقة.

وكانت القوات الحكومية سيطرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 على باب المندب قبل أن يستولي عليه المتمردون في شباط/فبراير 2016.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في آذار/مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 07/01/2017