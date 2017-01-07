كأس إنكلترا: روني يقود مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع برقم قياسي جديد

حقق وين روني مهاجم مانشستر يونايتد إنجازا شخصيا كبيرا عندما أحرز الهدف الأول لفريقه في مرمى ريدينغ من الدرجة الأولى في مسابقة كأس إنكلترا، ليعادل بذلك عدد الأهداف الذي حققه الهداف التاريخي للفريق بوبي تشارلتون برصيد 249 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، ليضيف رقما قياسيا جديدا إلى الأرقام التي حققها مع يونايتد والمنتخب الإنكليزي، ومع فريقه السابق إيفرتون.

عادل وين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف التقدم على ريدينغ (درجة أولى) السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ثم نجح الفرنسي أنطوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنقطة ليسدد بعيدا عن متناول الحبسي (15).

وفي الشوط الثاني أضاف "الشياطين الحمر" هدفين سجلهما ماركوس راشفورد إثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلا خطأ فادحا للأخير (79).

يذكر أن مدرب مانشستر يونايتد أراح خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.

ورفع روني (31 عاما) رصيده إلى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ انتقاله اليهم عام 2004 من ايفرتون.

وسبق لروني أن حطم في تشرين الأول/أكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب الإنكليزي وقدره 43 هدفا وكان مسجلا باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ ذلك الحين إلى 53 هدفا في 119 مباراة.

ويعود الهدف الأول لروني بقميص يونايتد إلى مباراته الأولى مع الفريق في 28 أيلول/سبتمبر 2004 ضد فنربغشه التركي (6-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا حين سجل ثلاثية ومرر كرة حاسمة أيضا، محققا بداية مثالية تحت إشراف المدرب السابق السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون. وأصبح حينها أصغر لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة القارية (18 عاما و335 يوما).

وبدأ روني مشواره الكروي مع إيفرتون الذي دافع عن ألوانه من 2002 حتى 2004 وخاض معه 77 مباراة سجل فيها 17 هدفا، قبل الانتقال إلى يونايتد مقابل 25,6 مليون جنيه إسترليني، في أغلى صفقة حينها للاعب لم يتجاوز العشرين من عمره (كان في الثامنة عشرة).

وتوج روني بالكثير من الألقاب بعد انتقاله إلى "أولد ترافورد"، حيث أحرز الدوري الممتاز 5 مرات (آخرها عام 2013)، وكأس الرابطة مرتين (آخرها في 2013)، والكأس المحلية العام الماضي، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 07/01/2017