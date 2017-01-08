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الشرق الأوسط

القدس: مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر دهسهم في هجوم بشاحنة

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من الشرطة الإسرائيلية

فيديو ليلى عودة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/01/2017

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد أن شاحنة دهست مجموعة من الجنود في القدس، في حادث وصفته بأنه "هجوم محتمل".

دهست شاحنة الأحد مجموعة من الجنود الإسرائيليين في القدس فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "هجوم محتمل"، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، حسبما أعلنت خدمات الإسعاف والشرطة الاسرائيلية.

وأكدت الشرطة مقتل أربعة جنود، بينهم ثلاث نساء، بعد أن دهستهم شاحنة في حي أرمون هنتسيف، مشيرة إلى مقتل سائق الشاحنة أيضا.

وقال سائق حافلة إسرائيلي شهد الحادث لراديو إسرائيل إن الشاحنة صدمت مجموعة من الجنود الذين أطلقوا الرصاص على السائق، الذي غير الاتجاه وعاد ليصدمهم من جديد.

وأضاف السائق الذي عرف نفسه باسم موشي فقط "أطلقوا الرصاص عليه حتى حيدوه". وذكرت محطات تلفزيون إسرائيلية أن السائق قتل، وأظهرت لقطات آثار طلقات رصاص في الزجاج الأمامي للشاحنة. وذكر راديو إسرائيل أن السائق فلسطيني لكنه لم يذكر اسمه.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية أمر حظر نشر على كافة التفاصيل المتعلقة بالهجوم وحول هوية سائق الشاحنة.

لكن مصادر أمنية فلسطينية قالت إن السائق شاب فلسطيني من حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت موجة من الهجمات الفلسطينية التي شملت حوادث دهس في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ورغم تراجعها بشكل كبير إلا أنها لم تتوقف تماما.
 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 08/01/2017

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