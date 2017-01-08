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فرنسا

نائب فرنسي ينقل عن الأسد استعداده للتفاوض مع نحو 91 فصيلا معارضا

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس السوري بشار الأسد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/01/2017

صرح النائب الفرنسي اليميني تييري مارياني الذي يزور سوريا مع وفد من برلمانيين آخرين تعبيرا عن "تضامنهم مع مسيحيي الشرق"، أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد للتفاوض مع نحو 91 فصيلا معارضا "شرط إلقاء أسلحتهم".

قال تييري مارياني النائب فرنسي الأحد أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال لقاء استمر أكثر من ساعة مع ثلاثة نواب فرنسيين أنه "يعول كثيرا" على لقاء آستانا وأنه "مستعد للحوار" مع 91 فصيلا معارضا وأعرب عن "تفاؤله" حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي وقوله "أنا على استعداد للمصالحة شرط إلقاء أسلحتهم".

 ويستثنى من تلك المحادثات تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

وإضافة إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري أن تركيا "دولة هشة" بسبب سياسة رئيسها رجب طيب أردوغان، متهما إياها بأن لديها "سجناء سياسيون أكثر من كل الدول العربية مجتمعة". وبحسب مارياني، فإن الأسد قال إنه لا يمكنه الوثوق بأردوغان الذي يبقى "إسلاميا".

وردا على سؤال من النواب حيال تشكيك محتمل من الإدارة الأمريكية الجديدة بالاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، قال الأسد أنه "يعتقد بواقعية" الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

واتهم الرئيس السوري فرنسا باتباع سياسة النعامة، مؤكدا أن هذا البلد لم يعد آمنا كما قبل، مشيرا إلى أن سوريا وفرنسا تواجهان "العدو نفسه".

وعند سؤاله عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر الأسد أنه لا يوجد حرب نظيفة، مقرا بأن هناك "فظائع ارتكبت من كل الأطراف".

ونقل مارياني عن الأسد قوله إنه "كان هناك ربما بعض الأخطاء من جانب الحكومة، هذا يؤسفني وأنا أدينه".

وزار النواب اليمينيون مارياني ونيكولا دويك وجان لاسال الجمعة مدينة حلب التي استعادها الجيش السوري مؤخرا، تعبيرا عن "تضامنهم مع مسيحيي الشرق" بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/01/2017

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