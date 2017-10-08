الشرطة البريطانية تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث دهس وسط لندن

أعلنت السلطات البريطانية أنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي بعد حادث دهس قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن وقع السبت، وأدى إلى إصابة 11 شخصا. وأكدت السلطات أن الحادث تصادم مروري.

أعلنت السلطات البريطانية أنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي، بعد حادث صدم قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن السبت أدت إلى إصابة 11 شخصا بجروح، وانتهت بتوقيف السائق.

وذكرت الشرطة البريطانية أن الأمر هو حادث مرور بعد أن شهدت العاصمة البريطانية في العام الجاري ثلاث عمليات دهس متعمد لمارة في الشوارع.

وفرت الحشود مذعورة في هذه المنطقة السياحية المكتظة في ساوث كينسنغتون والتي تضم أيضا متحف "فكتوريا أند ألبرت" ومتحف العلوم، بعد أن انحرفت سيارة باتجاه شارع "إكزبشن رود". وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا مثبتا على الأرض قرب سيارة سوداء تعرض غطاء محركها إلى أضرار كبيرة.

وجاء في بيان لشرطة لندن أن "الحادث يتم التحقيق فيه على أنه اصطدام مروري وليس على أنه مرتبط بالإرهاب". وأضاف البيان "لا يزال التحقيق جاريا في ما يعتقد أن سيارة صدمت رصيفا وأصابت عددا من المارة". وذكرت الشرطة أن السائق الذي تم توقيفه نقل مع ثمانية آخرين إلى المستشفى إصابتهم جميعا ليست خطرة، وهم بغالبيتهم خرجوا من المستشفى، فيما تمت معالجة اثنين في موقع الحادث.

وتم نقل المشتبه به إلى مركز شرطة لندن حيث تم استجوابه بشبهة القيادة المتهورة، بحسب الشرطة. وانتشرت قوات الشرطة المسلحة في الموقع وضربت طوقا أمنيا في المناطق المحيطة التي تضم متحف العلوم ومتحف "فكتوريا أند ألبرت".

ولا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمس هجمات إرهابية في ستة أشهر بينها أربع في لندن وواحدة في مانشستر، أدت إلى مقتل 35 شخصا. وشكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أجهزة الطوارئ معلنة تضامنها مع المصابين.

- "فر الجميع مذعورين" -

وأعلنت شرطة العاصمة أنه تم إبلاغها عند الساعة 13,21 ت غ إثر تقارير عن حادث صدم. وقالت شاهدة عرفت عن نفسها باسم كايتي لإذاعة "أل بي سي لندن" إنها شاهدت شخصين تعرضا إلى الدهس، أحدهما صبي أصيبت ساقه.

وقال نائب مدير العمليات في خدمة الإسعاف بيتر ماكينا في بيان "قمنا بمعالجة 11 شخصا، أغلبهم لإصابات في الساق والرأس ونقلنا تسعة منهم إلى المستشفى" جراء الحادثة.

وذكر شاهد اسمه ليوناردو لوكالة الأنباء الفرنسية "كنت قرب محطة +ساوث كين+ وكان هناك العديد من عناصر الشرطة. وفجأة، صرخت إحداهم داعية الناس إلى الهرب، فركض الجميع مذعورين وهم يصرخون".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017