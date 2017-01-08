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أفريقيا

ليبيا: جهادي معتقل يؤكد إعدام اثنين من الصحافيين التونسيين

© أ ف ب / أرشيف | تظاهرة أمام سفارة ليبيا في تونس في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تضامنا مع الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين فقدا في ليبيا في أيلول/سبتمبر 2014

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/01/2017

عرضت قناة الحدث الليبية القريبة من المشير خليفة حفتر اعترافات لجهادي تعتقله قواته يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، قال خلالها إنه كان شاهدا على إعدام اثنين من الصحافيين التونسيين كانا قد فقدا عام 2014.

أكد عضو يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا وتعتقله قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، إعدام صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا في أيلول/سبتمبر 2014، وذلك في "اعترافات" بثتها قناة تلفزة ليبية.

وقال المعتقل الحليق الرأس والذي كان يرتدي زي السجن البرتقالي مساء السبت لقناة "الحدث" الليبية القريبة من حفتر إنه شهد إعدام سفيان الشورابي ونذير القطاري في غابة قرب مدينة درنة (شرق) التي كانت معقلا للجهاديين.

وفقد الشورابي، وهو صحافي ومدون نشط خلال الثورة التونسية في 2011، والمصور القطاري في منطقة أجدابيا (شرق) في الثامن من أيلول/سبتمبر 2014.

وبعد أربعة أشهر، أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" إعدام الصحافيين. لكن مسؤولين ليبيين ثم تونسيين شككوا في هذا التبني لعدم وجود أدلة عليه.

وأورد المعتقل الليبي الذي قدم على أنه عبد الرازق ناصف عبد الرازق علي، أن الشورابي والقطاري اعتقلا عند حاجز لتنظيم "الدولة الإسلامية" بين أجدابيا والأبرق (شرق) ونقلا إلى محكمة تابعة للتنظيم في درنة، قبل أن يقوم جهاديان تشاديان بإعدامهما.

وأوضح أن الصحافيين أعدما لـ"إساءتهما إلى النبي محمد" ولعدم صيامهما شهر رمضان استنادا إلى أدلة قدمها أعضاء تونسيون في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي بيان نشر الأحد على صفحتها على موقع فيسبوك، قالت وزارة الخارجية التونسية إنها تتابع "باهتمام شديد التصريحات الواردة بخصوص ملف اختفاء الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا (...) وتولي قضية الصحافيين المختطفين في ليبيا أهمية بالغة".

وأكدت أنه "تم القيام بالاتصالات اللازمة مع الجهات الليبية المختلفة، بالإضافة إلى جهات إقليمية ودولية لكشف مصير الصحافيين".

ومدينة درنة كانت معقلا للجهاديين في ليبيا قبل أن تطردهم منها مجموعات مسلحة قريبة من القاعدة.

ولا تزال ليبيا عرضة للخطر الجهادي رغم هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت التي شكلت آخر معقل له.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 08/01/2017

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