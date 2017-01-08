مصر: جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بعد إذاعة تسريبات صوتية للبرادعي

أذاعت قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة في برنامج "على مسؤوليتي" تسجيلات لمكالمات هاتفية نسبتها لنائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي جمعته بشقيقه علي وبرئيس أركان الجيش المصري السابق خلال فترة الثورة المصرية على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الفريق سامي عنان، وأثارت هذه التسريبات عاصفة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

ثار جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر عقب بث قناة فضائية خاصة مساء السبت مكالمات هاتفية منسوبة لنائب الرئيس السابق محمد البرادعي، المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون أن تذكر مصدرها.

وتضمنت تسجيلات المحادثات التي أذيعت في برنامج "على مسؤوليتي" في قناة "صدى البلد" ضمن حلقة عنوانها "افضح البرادعي سليط اللسان"، عدة مكالمات بين البرادعي وشقيقه علي، وكذلك مكالمة بينه وبين رئيس أركان الجيش إبان ثورة العام 2011 الفريق سامي عنان.

وتزامنت التسريبات مع بث قناة "العربي" الفضائية المعارضة أول مقابلة تلفزيونية للبرادعي منذ أن غادر مصر عام 2013.

وكان البرادعي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية مدة شهر تقريبا عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، إلا أنه استقال وغادر البلاد بعيد الفض الدامي لاعتصام أنصار مرسي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص في 14 آب/أغسطس 2013.

وتتضمن المكالمات نقاشا حول الأوضاع السياسية في مصر آنذاك، ويدلي البرادعي بآراء تنتقد شخصيات سياسية عدة كانت لها أدوار بارزة آنذاك، وحول الأداء السياسي للمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفور انتهاء بث التسجيلات، كتب البرادعي على تويتر أن "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية ’إنجاز‘ فاشي مبهر للعالم".

وأضاف "أشفق عليك يا وطني"، وتابع "شرعية النظام في أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات. عندما يجرم نظام فى حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده. ليتنا نتعلم من التاريخ".

كما كتب "على الأنظمة الفاشية أن تفهم أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمرا داخليا، وإنما له تداعيات سياسية واقتصادية دولية. ليتهم يفهمون".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في مصر كانت هذه التسريبات ومقابلة البرادعي مع قناة "العربي" مثار جدل واسع.

وقال المحامي طارق العوضي على فيسبوك إن بث تسجيلات قائد سابق في الجيش يمثل خطرا على الأمن القومي.

وكتب "أطالب المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة (...) بعنان. هذه الواقعة تشكل خطرا واختراقا للقوات المسلحة وتهدد الأمن القومي المصري".

كما دعا المحامي مالك عدلي في تدوينه على فيسبوك إلى الاهتمام بالواقع الحاضر بدلا من الاستماع إلى أحاديث مسؤولين سابقين.

وكتب "لا حوار البرادعي ولا ما نسب إليه من مكالمات يتضمن جديدا" داعيا إلى "التعقل والتركيز على ’البكابورت‘ (المستنقع)" بدلا من التفتيش "في الدفاتر القديمة".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 08/01/2017