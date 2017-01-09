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أفريقيا

بان كي مون قلق من احتمالات خرق إيران لحظر السلاح وتزويدها "حزب الله" بصواريخ

© أ ف ب/أرشيف | الأمين العام (السابق) للأمم المتحدة بان كي مون

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/01/2017

عبر بان كي مون الأمين العام (السابق) للأمم المتحدة في تقرير سري، سلمه لمجلس الأمن يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، عن قلقه من احتمال قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وذلك بتزويدها "حزب الله" اللبناني بأسلحة وصواريخ.

قال تقرير سري الأحد، إن الأمين العام (السابق) للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا على السلاح، وذلك بتزويدها "حزب الله" اللبناني بأسلحة وصواريخ.

ويشير التقرير النصف سنوي الثاني، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير/ كانون الثاني، إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس / آذار كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.

ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة عن طهران قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي، لكن إيران مازالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءا بشكل فني من الاتفاق النووي.

وقدم الأمين العام (السابق) بان كي مون هذا التقرير لمجلس الأمن في 30 ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن يخلفه أنطونيو غوتيريس في أول يناير / كانون الثاني. ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. وكان ترامب قد هدد إما بإلغاء الاتفاق النووي أو السعي إلى اتفاق أفضل.

وقال بان في التقرير، "أوضح حسن نصر الأمين العام لحزب الله في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016، أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أضاف، "أشعر بقلق بالغ بسبب هذا التصريح الذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة لها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما يجري مخالفة" لقرار لمجلس الأمن الدولي.

  

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 09/01/2017

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