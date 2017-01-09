عملية برية نادرة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن قرب دير الزور السورية

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الذي تقوده بلاده نفذ الأحد عملية برية نادرة داخل الأراضي السورية قرب دير الزور، استهدفت قياديين في تنظيم "الدولة الإسلامية". ولم يذكر المتحدث تفاصيل العملية إلا أنه وصفها بـ"الناجحة جدا".

شن التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الأحد عملية برية نادرة، استهدفت قياديين في التنظيم في شرق سوريا قرب دير الزور، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، واصفا العملية بـ"الناجحة جدا".

ورفض المتحدث، الكابتن جيف ديفيس، تقديم تفاصيل العملية، مكتفيا بالقول إن حصيلة الـ25 قتيلا من الجهاديين التي أعلنها المرصد السوري "مبالغ فيها كثيرا".

وأوضح "أن الحصيلة أقل حجما".

وأضاف أن العملية نفذتها وحدة القوات الخاصة الأمريكية المكلفة ملاحقة قادة الجهاديين.

وتابع أن هدف مثل هذه الهجمات ليس فقط تصفية هؤلاء القياديين، بل أيضا جمع معلومات لعمليات أخرى لاحقا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوات سوريا الديمقراطية (تحالف عربي كردي) المدعوم من التحالف، فإن العملية نفذتها أربع مروحيات على الأقل بينها أباتشي.

وأضاف أن العملية التي تخللها "قتال عنيف"، وقعت في قرية الكبر التي تبعد 40 كلم غرب دير الزور، وهاجمت خلالها القوات الخاصة الأمريكية خصوصا محطة مياه تابعة للجهاديين.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال أشخاص أثناء العملية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية نفت ذلك.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري لفرانس برس أن "رادارات الجيش رصدت العملية".

ويحتل الجهاديون معظم محافظة دير الزور، ما عدا جزء صغير بيد الجيش السوري.

وكان المرصد قال إن القوة الأمريكية قتلت 25 جهاديا بينهم 14 كانوا في حافلة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/01/2017