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أمريكا

من هو الملياردير القطري وسام المانع زوج جانيت جاكسون؟

© أ ف ب | مغنية البوب الأمريكية جانيت جاكسون برفقة زوجها الملياردير القطري وسام المانع

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/01/2017

لفت إنجاب المغنية الأمريكية جانيت جاكسون لطفلها الأول الأنظار نحو شريك حياتها وسام المانع، وهو أحد أهم رجال الأعمال القطريين ويصغرها بثماني سنوات. فمن هو وسام المانع؟

رزق الزوجان جانيت جاكسون - 50 عاما - ووسام المانع - 42 عاما - بابنهما عيسى في 3 يناير/ كانون الثاني، وقد أعلنا ولادته في بيان دون نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

زواج بعيد عن الأضواء

الثنائي وسام وجانيت من الأشخاص الكتومين اللذين لا يكشفان عن تفاصيل حياتهما الخاصة، فلم يعلنا زواجهما إلا في 2013 بعد عام من عقده ولم يرويا حتى اليوم قصة لقائهما الأول.

من جهتها أفادت مجلة "يو إس ويكلي" المختصة في أخبار المشاهير بأنهما كانا قد التقيا لأول مرة في دبي عام 2010 بمناسبة افتتاح نزل فاخر، ثم توجا لقاءهما برحلة على متن يخت في سردينيا.

ويجمع الثنائي حبهما للهو والحفلات وشغفهما بالسفر، إضافة إلى تحفظهما بشأن حياتهما الشخصية.

ولد وسام المانع في قطر ونشأ في لندن ودرس في جامعة جورج واشنطن الأمريكية. زار مناطق عديدة عبر العالم في سن مبكرة، فهو نجل الملياردير القطري صالح آل حمد المانع مؤسس مجموعة المانع.

على رأس ثروة بمليار دولار

ويملك وسام المانع ثروة بقيمة مليار دولار وفقا لموقع "ذو ريتشست" . تتكون إمبراطوريته الاقتصادية من 50 شركة، من بينها شركات عقارية وإعلامية مرورا بشركات البناء، الهندسة، والموضة التي تحظى باهتمام المانع الخاص.

فقال المانع لموقع "غولف كونواسور"، عام 2012 "أنا محظوظ لأني ترعرعت في لندن فهي مدينة متعددة الثقافات، ما ساهم في نشأة حبي للموضة والأناقة". ووسام المانع "رجل أعمال بالفطرة"، فصرح لصحيفة أنتروبرونار الاقتصادية "نحن تجار في الدم، ونحن فخورون بذلك فهو موروثنا العائلي".

ورجل الأعمال القطري فخور بزوجته أيضا، فرغم حرصه أن يكون كتوما، كشف لصحيفة هاربرز بازار أرابيا "أن جانيت جاكسون امرأة مثالية". وقال أيضا لمجلة فيمين مغازين "إنها امرأة مميزة وموهوبة" وإنها "لا تتوقف عن إبهاره".

ويبدو أن جانيت التي تزوجت في السابق مرتين، قد وجدت بدورها الزوج المناسب فصرحت في إحدى تصريحاتها بشأن وسام المانع " مع تقدمي في السن، أشعر بأني أكثر استقرارا، هناك رابط قوي بيننا" وفق ما نقلت صحيفة ليكسبريس الفرنسية.
 

فرانس 24

نشرت في : 09/01/2017

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