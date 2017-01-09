فرنسا: اعتقال 4 ناشطين متهمين بمساعدة مهاجرين غير شرعيين

قامت السلطات الفرنسية باعتقال أربعة ناشطين ساعدوا مهاجرين غير شرعيين في مرتفعات "رويا" على الحدود الفرنسية الإيطالية. وسيمثل هؤلاء في مايو/أيار المقبل أمام القضاء بنفس المدينة.

اعتقلت السلطات الفرنسية الجمعة أربعة ناشطين في جمعية تساند المهاجرين في مرتفعات "رويا" قرب مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا، كان برفقتهم عدة مهاجرين غير شرعيين بينهم قاصرون.

وسيمثل هؤلاء في مايو/ أيار المقبل أمام القضاء في نيس بتهمة مساعدة مهاجرين غير شرعيين على الدخول إلى فرنسا والإقامة فيها والتجول عبر ترابها. وتم الإفراج عنهم بعد قضاء يوم كامل قيد الاعتقال الاحتياطي.

وينشط هؤلاء في جمعية "رويا المواطن" التي تدعم المهاجرين غير الشرعيين خاصة القادمين من إيطاليا.

وفي قضية مشابهة، كانت المحكمة في مدينة نيس أفرجت عن الباحث الجامعي بيير منوني، الذي تمت ملاحقته بتهمة نقل أجانب في وضعية غير قانونية، وهذا بعد أن توصل القضاء إلى أن ما قام به كان في إطار إنساني بحث. وطالبت النيابة العامة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بمعاقبته بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ.

وتم توقيف منوني في ساعة متأخرة من 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مرتفعات “رويا” على الحدود الإيطالية الفرنسية، وهو على متن سيارته برفقة ثلاث مهاجرات من إريتريا.

ويعاقب قانون الهجرة الفرنسي كل من يساعد مهاجرا غير شرعي بالسجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف يورو، وحتى تتوقف بحقه الملاحقة القضائية على المتهم أن يثبت أن ما قام به كان بهدف إنساني لا غير.

بوعلام غبشي

نشرت في : 09/01/2017