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الشرق الأوسط

مصر: مقتل ثمانية رجال شرطة على الأقل في هجوم بالعريش

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من الأمن المصري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/01/2017

قتل ثمانية رجال شرطة على الأقل الاثنين في مصر بهجوم نفذ بقنبلة زرعت في سيارة لتنظيف الشوارع في مدينة العريش (شمال محافظة سيناء)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية.

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ثمانية على الأقل من رجال الشرطة قتلوا في هجوم على كمين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن الهجوم نفذ بقنبلة زرعت في سيارة لتنظيف الشوارع كان المهاجمون سرقوها قبل عدة أيام. وأضافوا أنه بعد انفجار القنبلة أطلق المهاجمون النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة 13 شخصا منهم أربعة من المدنيين، وعثرت الشرطة على جثة أحد المهاجمين كان يقود السيارة الملغومة.

وتشهد شبه جزيرة سيناء تزايدا في أعمال عنف يشنها إسلاميون منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وبايعت الجماعة المتشددة التي تقود أعمال العنف في سيناء تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء. وألقيت عليها المسؤولية في قتل مئات الجنود ورجال الشرطة المصريين منذ ذلك الحين.

وفي أواخر نوفمبر / تشرين الثاني أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش أمنية قتل فيه 15 جنديا.

كما حث التنظيم في صحيفته الإلكترونية الأسبوعية "الأنباء" أعضاءه على الانضمام إلى أفرع أخرى للتنظيم تنشط في مناطق مثل سيناء وليبيا واليمن وغرب إفريقيا، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى ما يطلقون عليه "دولة الخلافة في العراق وسوريا".

 فرانس24/رويترز

نشرت في : 09/01/2017

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