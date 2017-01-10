أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجارين انتحاريين قرب البرلمان و"طالبان" تتبنى الهجوم

أعلن مسؤول أمني أفغاني الثلاثاء أن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 45 بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان في كابول، في هجوم تبنته حركة "طالبان".

وقع انفجاران الثلاثاء قرب مكاتب تابعة للبرلمان الأفغاني في كابول "أحدهما ناجم عن سيارة مفخخة" كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال مصدر أمني أن "أحد الانفجارين نفذه انتحاري راجل والآخر سيارة مفخخة". وقال مسؤول أمني رافضا الكشف عن اسمه إن "الانفجارين أوقعا 21 قتيلا و45 جريحا معظمهم من المدنيين وبينهم موظفون في البرلمان". وتبنت حركة "طالبان" الهجوم في رسالة على تويتر.

وقال شاهد إن "الانتحاري اقترب من موظفين كانوا يغادرون مكاتبهم وفجر عبوته وسط الحشد" مضيفا "لقد قتل وأصيب العديد من الأشخاص".

وأضاف أنه بعد ذلك لاحظ "سيارة مشبوهة متوقفة من الجانب الآخر من الشارع" قبالة البرلمان. وقال "ما أن صرخت للمارة من أجل الابتعاد، انفجرت".

وتابع "قتل وأصيب العديد من الأشخاص أيضا في هذا الانفجار الثاني" مشيرا إلى أنه أصيب هو أيضا بجروح بيده ورجله وعنقه.

ويقع البرلمان الأفغاني الذي يضم المجلسين على الطريق المؤدي أيضا إلى القصر الملكي السابق والذي يكتظ عادة بالمارة مساء عند ساعة خروج موظفي الإدارات من عملهم.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/01/2017