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أمريكا

الولايات المتحدة: ترامب يعين صهره كبيرا لمستشاري البيت الأبيض

© صورة من الفيديو | جاريد كوشنر (يمين) مع زوجته إيفانكا ترامب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/01/2017

أعلن الفريق الانتخابي لدونالد ترامب في بيان الاثنين، اختيار جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتخب، ليتولى منصب كبير مستشاري البيت الأبيض. كوشنر، المطور العقاري والناشر، يصفه بعض المحللين بأنه دخيل على عالم السياسة، إذ لم يمارسها قبل الانخراط في الحملة الانتخابية لوالد زوجته، بيد أن ترامب يصر على أنه "نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة".

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين صهره جاريد كوشنر، المطور العقاري والناشر المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، كما أعلن مكتبه في بيان.

 ونقل البيان عن ترامب قوله إن كوشنر (36 عاما)، الذي لن يتقاضى أي راتب طيلة فترة توليه هذا المنصب، "نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة"، مؤكدا أن "جاريد كان ذا قيمة هائلة ومستشارا موثوقا به طوال الحملة والمرحلة الانتقالية، وانا فخور بأنه سيتولى دورا قياديا في إدارتي". وأضاف "سيكون ذا قيمة هائلة في فريقي لإطلاق ووضع برنامجي الطموح موضع التنفيذ".

من جهته، قال كوشنر في البيان "يشرفني أن أخدم بلدي".

ويحتفل كوشنر الثلاثاء بعيد ميلاده الـ36، وهو دخيل على عالم السياسة، إذ أنه قبل الانخراط في الحملة الانتخابية لوالد زوجته لم تكن له أي خبرة في السياسة على الإطلاق.

وبتعيينه في هذا المنصب سيجد الشاب نفسه في الدائرة الضيقة اللصيقة بالرئيس المقبل، والتي تضم إليه كلا من ستيف بانون المستشار الإستراتيجي للرئيس والمثير للجدل كثيرا، ورينس برايبس كبير موظفي البيت الأبيض.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 10/01/2017

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