إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين على إغلاقها

بعد مرور عامين تقريبا على إغلاقها، كباقي السفارات الغربية، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة.
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الاثنين إعادة فتح سفارة إيطاليا في العاصمة الليبية الثلاثاء، والمغلقة منذ 2015 كباقي السفارات الغربية بسبب أعمال العنف.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، إن السفير الإيطالي سيقدم الثلاثاء أوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس.
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة في طرابلس، التي كانت شهدت عدة هجمات على سفارات ودبلوماسيين.
وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في شباط/فبراير 2015، بعد استيلاء ما يعرف بـ"فجر ليبيا" على العاصمة إثر معارك عنيفة.
وأشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة، ورأت فيها "إشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي بأسره (..) وإشارة قوية على الثقة في عملية استقرار البلد".
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