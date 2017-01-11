عدد طالبي اللجوء في ألمانيا تراجع بنسبة الثلثين في 2016

أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الأربعاء أن عدد طالبي اللجوء تراجع بنسبة الثلثين في 2016. وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء بأوروبا في العام المنصرم، فيما أتت إيطاليا في المرتبة الثانية.

تراجع عدد طالبي اللجوء في 2016 بألمانيا بنسبة الثلثين، حيث تلقت السلطات 280 ألف طلب فيما بلغ عدد الطلبات في 2015 رقما قياسيا بـ890 ألف طلب، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير.

وفي تصنيف للطلبات، التي تلقتها السلطات الألمانية، حسب الدول خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول ديسمبر 2016، أوضح الوزير الألماني أن سوريا تأتي في المركز الأول بـ36 بالمئة، بعدها أفغانستان بـ17 بالمئة، ثم العراق بـ13 بالمئة.

وأرجع وزير الداخلية الألماني هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية بهذا الخصوص. وقال الوزير إن ذلك "دليل على أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي..." تجاه أزمة المهاجرين، معتبرا أن "تدفق الهجرة يمكن تنظيمه والسيطرة عليه".

وينظر "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، المسؤول عن دراسة طلبات اللجوء، في أكثر من 745 ألف طلب حاليا، قدمها مهاجرون وصلوا خلال أكبر موجة للمهاجرين عاشتها ألمانيا في 2015.

ويختلف حزبان حليفان في الحكومة الألمانية حول عدد المهاجرين المفروض استقبالهم. ويدعو الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري المحافظ، الحليف للمستشارة إنغيلا ميركل في الحكومة، إلى عدم استقبال أكثر من 200 ألف طالب لجوء سنويا، فيما تفرض المستشارة كليا هذا الطلب.

أوروبيا، تلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء، تأتي بعدها إيطاليا، ثم فرنسا، وفي الأخير نجد اليونان، وكان هذا تحديدا في الربع الثالث من 2016.

فرانس24

نشرت في : 11/01/2017