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أمريكا

هل تملك روسيا معلومات "محرجة" عن حياة ترامب الشخصية؟

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس المنتخب دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/01/2017

قالت وسائل إعلام أمريكية إن وكالات الاستخبارات حذرت الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أن روسيا تملك معلومات عن حياته الشخصية والمالية قد تكون محرجة له، الأمر الذي نفاه ترامب بشده واضعا إياه في خانة "معلومات كاذبة".

نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الثلاثاء ما أوردته وسائل إعلام أمريكية من أن مسؤولي الاستخبارات أبلغوه بأن روسيا تمتلك معلومات عن حياته الشخصية والمالية محرجة له، مؤكدا أن كل ما نشر هو "معلومات كاذبة" و"حملة سياسية مغرضة".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر بالأحرف الكبيرة "معلومات كاذبة - حملة سياسية مغرضة بالكامل".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة "سي أن أن"، فإن هذه المعلومات التي تمتلكها روسيا وتقع في وثيقة من 35 صحفة تحتوي على معلومات عن الحياة الخاصة والحميمة للرئيس الأمريكي المقبل كما عن أموره المالية.

كما تتضمن هذه المعلومات إثباتات على أن فريق ترامب كان على تواصل مع روسيا خلال الحملة الانتخابية.

وبحسب "سي أن أن"، فقد سلم مسؤولو الاستخبارات الأمريكية الجمعة الرئيس المنتخب ملخصا عن هذه الصفحات الـ35 يقع في صفحتين.

ومساء الثلاثاء، نشرت وسائل إعلام أمريكية عديدة نسخا عن هذه الوثيقة بصفحاتها الـ35، مؤكدة جميعها أنه لم يتسن لأي منها التحقق من صحة مضمونها.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/01/2017

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