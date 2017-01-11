ساحل العاج: تشكيل حكومة جديدة بتغييرات محدودة في الوزارات الرئيسية

أعلن الحسن واتارا رئيس ساحل العاج الأربعاء في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، تشكيل حكومة جديدة مع تقليل عدد الوزراء من 35 إلى 28 بينهم سبعة وزراء جدد. وعين واتارا الثلاثاء مستشاره المقرب والعضو البارز في حزبه السياسي (تجمع الجمهوريين) أمادو جون كوليبالي رئيسا للوزراء.

حكومة جديدة في ساحل العاج بـ28 وزيرا، مع تغييرات محدودة بالوزارات الرئيسية، هذا ما تضمنه إعلان الرئيس الحسن واتارا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الأربعاء.

واحتفظ وزراء المالية والموازنة والزراعة بحقائبهم لكن تيري تانو الرئيس السابق لإيكوبنك الأفريقي حل محل أداما تونجارا في منصب وزير الطاقة. كما فقد وزير التجارة جان-لويس بيلون منصبه.

وسيحتفظ مارسيل امون تانوه الذي عين وزيرا مؤقتا للشؤون الخارجية عندما عزل ألبرت تواكيوسي مابري في نوفمبر/تشرين الثاني بالمنصب في الحكومة الجديدة.

ورغم وقوع عصيان استمر ليومين في مطلع هذا الأسبوع أسفر عن إقالة قادة الجيش والشرطة والدرك فقد احتفظ وزيرا الدفاع آلان ريشار دونواهي والداخلية حامد باكايوكو بمنصبيهما.

وتم تقليل عدد الوزراء من 35 إلى 28 بينهم سبعة وزراء جدد.

وعين واتارا مستشاره المقرب والعضو البارز في حزبه السياسي وهو حزب "تجمع الجمهوريين" أمادو جون كوليبالي رئيسا للوزراء أمس الثلاثاء.

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 11/01/2017