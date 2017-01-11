الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

حرب المياه تضرب دمشق!!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. مقاطعة "بن فليس" للتشريعيات: هل هي مبررة؟

للمزيد

النقاش

الولايات المتحدة الأمريكية: أوباما يودع وترامب يهرول

للمزيد

حدث اليوم

الملف النووي الإيراني: بنود طبقت وعقوبات فرضت

للمزيد

ريبورتاج

كيف تعمل وسائل الإعلام التركية في ظل القيود على حرية التعبير

للمزيد

ريبورتاج

المكسيك: مهربو المخدرات بعد رحيلهم قديسون بأضرحة فاخرة

للمزيد

وقفة مع الحدث

أوباما: ولايتان بلا فضائح شخصية!

للمزيد

ثقافة

ليلى علوي: "لن أعمل أي عمل دون أن أحبه وأستمتع به"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المقربون من الأسد يتساءلون عن نوايا موسكو في مفاوضات آستانة!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: محادثات السلام في أستانة ستعقد في 23 كانون الثاني/يناير

© أ ف ب/ أرشيف | مشهد الدمار في حي الأنصاري في حلب في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/01/2017

أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة وموسكو وطهران وأنقرة، ستعقد في 23 كانون الثاني/يناير 2017، مؤكدا بذلك تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

تعقد محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا والمقررة في أستانة بكازاخستان تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران في 23 كانون الثاني/يناير الحالي، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي روسي الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وتابع المصدر "في الوقت الحالي ليس هناك معلومات حول إرجاء اللقاء. وعليه فإن موعد 23 كانون الثاني/يناير لا يزال ساريا". وكانت تركيا حذرت مؤخرا من أن الانتهاكات المتكررة للهدنة الهشة السارية في سوريا منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر يمكن أن تهدد هذه المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة.

وتابع المصدر أنه يتم إعداد قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات.

ويفترض أن تلي محادثات أستانة التي ترعاها موسكو وطهران حليفتا دمشق، بالإضافة إلى أنقرة التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مفاوضات في جنيف في الثامن من شباط/فبراير برعاية الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد صرح في وقت سابق أن المحادثات يمكن أن تتم في أستانة في 23 كانون الثاني/يناير إذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا في 30 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أنه حذر الأسبوع الماضي بأن "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار" يمكن أن تهدد هذه المحادثات.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 11/01/2017

  • سوريا

    بشار الأسد لصحفيين فرنسيين: مستعد للتفاوض "حول كل شيء"

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: تواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في وادي بردى

    للمزيد

  • سوريا

    واشنطن تعلن دعمها لمحادثات السلام في أستانة برعاية روسية وتركية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي