فرانسوا فيون يقترح نظام الحصص لتنظيم تدفق المهاجرين إلى فرنسا

قال فرانسوا فيون، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية المقبلة، الأربعاء إن فرنسا بحاجة إلى نظام يقوم على تحديد حصص للمهاجرين كما النموذج الكندي. ويعد موضوع الهجرة من القضايا الرئيسية خلال الحملة الانتخابية.
اقترح فرانسوا فيون المرشح الرئاسي الفرنسي الأوفر حظا الأربعاء إن فرنسا بحاجة إلى نظام يقوم على تحديد حصص للمهاجرين، قبل زيارة تقوده إلى بلدة منتون جنوب شرق البلاد.
وقال فيون لإذاعة (آر.إم.سي) وتلفزيون (بي.إف.إم) "أقترح الموافقة على نفس النظام الذي طبقته كندا -الذي نجح بشكل ممتاز- ويسمح للبرلمان - ضمن مناقشات ديمقراطية تتسم بالشفافية- بتحديد حصص للمهاجرين."
والهجرة والأمن ضمن القضايا الرئيسية المطروحة في حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في أبريل/نيسان وتدفع فيها مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والمناوئ للهجرة بضرورة انسحاب فرنسا من اتفاقية شينغن.
كما سيعقد فيون مؤتمرا انتخابيا في نيس حيث قتل 86 شخصا دهسا بشاحنة في يوليو/ تموز في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
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