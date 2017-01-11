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أمريكا

وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في مؤتمر باريس للسلام

© أ ف ب / أرشيف | وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن في 10 كانون الثاني/يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/01/2017

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جون كيري سيشارك في مؤتمر ستستضيفه العاصمة الفرنسية من أجل إحياء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار آخر جولة دولية يقوم بها على رأس الدبلوماسية الأمريكية قبل أن يترك منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2017 عند تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وإدارته مقاليد السلطة في واشنطن.

يشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد في باريس في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أعلنت وزارته الثلاثاء.

وكيري الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الجاري لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، كان حتى الأمس القريب مناهضا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة وتغيب عنه إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكن الوزير الأمريكي الذي فشلت وساطته في 2014 في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياه "عقبة" أمام السلام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أنه في آخر رحلة خارجية له على الإطلاق على رأس الدبلوماسية الأمريكية يتوجه كيري إلى باريس "للمشاركة في مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط ينظمه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند".

وكان كيري شارك مترددا في اجتماع وزاري دولي أول استضافته باريس في حزيران/يونيو حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤتمر باريس ووصفه بأنه "عديم الجدوى"، مبديا خشيته من أن تؤدي القرارات التي سيتخذها إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن بحق إسرائيل.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر أصدر مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 1979 قرارا يدين بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ورفض نتانياهو القرار ووصفه بأنه "ضربة مخزية موجهة لإسرائيل".

وإضافة إلى فرنسا يزور كيري في جولته الأخيرة بين 13 و18 الجاري فيتنام حيث حارب في البحرية الأمريكية، كما يزور لندن ودافوس في سويسرا حيث يشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 11/01/2017

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