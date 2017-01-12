مارين لوبان في برج ترامب بنيويورك ...لاحتساء القهوة

رفضت رئيسة الجبهة الوطنية المتطرفة بفرنسا مارين لوبان الرد على أسئلة الصحافيين الخميس بينما كانت في برج ترامب بنيويورك تشرب القهوة مع ثلاثة رجال بينهم صديقها لوي إليو نائب رئيس الجبهة الوطنية. وأكد ناطق الرئيس الأمريكي المنتخب هوب هيكس أن مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية لن تلتقي لا ترامب ولا أحدا من أعضاء فريقه.

أكد هوب هيكس، ناطق باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس أن زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان، التي تزور نيويورك وكانت في برج ترامب الخميس لن تلتقي دونالد ترامب ولا أحدا من أعضاء فريقه.

وقال هيكس أن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف التي لم تعلن مسبقا عن زيارتها لنيويورك "لن تلتقي أي شخص من فريقنا".

وأكد مدير حملة لوبان في باريس أنها زيارة "خاصة"، ولم تكشف تفاصيل برنامجها.

وكانت لوبان في برج ترامب الخميس تشرب القهوة في مقهى "ترامب آيس كريم بارلر" في الطابق الأول من المبنى، مع ثلاثة رجال بينهم صديقها لوي إليو نائب رئيس الجبهة الوطنية.

ورفضت الرد على أسئلة صحافيين حول ما إذا كانت في المبنى للقاء دونالد ترامب.

"بروز عالم جديد"

وكانت مارين لوبان، أشادت بـ"بروز عالم جديد" إثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت لوبان "بوضوح إن فوز دونالد ترامب حجر إضافي في بروز عالم جديد ليحل محل نظام قديم"، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا لترشحها للانتخابات الفرنسية ربيع 2017. وأضافت أن ترامب "جعل ما كان يعتبر مستحيلا تماما، أمرا ممكنا".

وتابعت "نأمل أن يتمكن الشعب في فرنسا أيضا من قلب الطاولة"، مقارنة رفض الفرنسيين في استفتاء العام 2005 وضع دستور أوروبي وتصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وقالت في المقابلة التي أجريت معها في فرنسا "إن كافة الانتخابات هي تقريبا استفتاءات ضد هذه العولمة المتوحشة التي فرضت علينا وعلى الشعوب وظهرت اليوم حدودها بشكل واضح".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017