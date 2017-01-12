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الشرق الأوسط

عراك وتراشق بالكراسي في البرلمان التركي بسبب تعديل الدستور

© لقطة مأخوذة من الفيديو

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/01/2017

شهدت جلسات النقاش والتصويت على مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بأروقة البرلمان التركي الخميس اشتباكات بالأيدي وتقاذف كراسي بين النواب. ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لأردوغان.

مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي، تقاذف كراسي... كان ذلك بعض ما ميز أروقة البرلمان التركي الخميس عند تبني ثلاثة فصول من مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب أردوغان.

وأظهرت صور بثت على نطاق واسع الخميس نوابا متعارضين يتعاركون ويتقاذفون بالكراسي أثناء جلسة ليلية للبرلمان.

ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لأردوغان.

في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أن النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة كما أنه سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.

وأظهر شريط فيديو نائبا يمسك بعنق نائب آخر وسط تبادل اللكمات. كما تظهر صورة الأضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.

وأكد أردوغان الخميس ثقته في تبني التعديل الدستوري.

وقال الخميس في لقاء مع مسؤولين بلديين في أنقرة "ليس هناك أي مكسب في تعطيل أعمال البرلمان" مضيفا "إذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادته (..) فعليكم أن تتركوا المفاوضات تجري وإتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب".

وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل الـ 18.

وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حاليا وإعادة تحديد سلطات البرلمان.

وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.

وحذر مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية الخميس من أن "النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع".

وأضاف هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة الأناضول الحكومية أن هذه الانتخابات "يمكن أن تنظم في الربيع أو الخريف أو أي وقت".

ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائبا ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي.

ويشغل نواب حزب أردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعدا.

ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلا حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.

 

فرانس24/أ ف ب


نشرت في : 12/01/2017

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