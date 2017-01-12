ريكس تيلرسون مرشح ترامب لوزارة الخارجية يؤيد إبقاء العقوبات على روسيا

أعرب المرشح لمنصب وزير الخارجية في حكومة دونالد ترامب المقبلة ريكس تيلرسون عن تأييده لإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا وقال إن أعضاء في حلف شمال الأطلسي "محقون في تخوفهم من عدوان روسي". ويطمئن موقف تيلرسون بخصوص العقوبات الروسية جانبا من الديمقراطيين والجمهوريين الذين يتخوفون من إمكانية رفع ترامب لهذه العقوبات في إطار سعيه لتحسين العلاقات مع موسكو.

قال ريكس تيلرسون مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية اليوم الأربعاء إنه يؤيد إبقاء العقوبات الأمريكية الحالية على روسيا في الوقت الحالي وقال إن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي محقون في قلقهم من عدوان روسي لكنه أحجم عن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب.

وقد تطمئن إجابات تيلرسون بشأن العقوبات الروسية كلا من الجمهوريين والديمقراطيين القلقين من أن يتصرف ترامب الذي يتولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني وفقا لهدفه المعلن تحسين العلاقات مع روسيا بإلغاء جميع أو بعض العقوبات على موسكو.

وهيمنت العلاقات مع روسيا على جلسة تأكيد تعيين تيلرسون حيث سأله أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يوافق على العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجماتها الإلكترونية خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وضمها للقرم عام 2014.

وقال تيلرسون إن القول بأن بوتين كان على علم بالجهود الروسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية "افتراض منصف".

وقال تيلرسون "سأترك الأمور على وضعها الراهن كي يكون بوسعنا أن ننقل (للروس) أن هذه (العقوبات) يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين." وواجه أيضا أسئلة بشأن التغير المناخي ورد الصين على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية وما إذا كان سيكون بمقدوره اتخاذ قرارات غير متحيزة بعد عمله الطويل في شركة إكسون موبيل. كان تيلرسون الرئيس التنفيذي للشركة لعشر سنوات وطور علاقات أعمال وثيقة مع روسيا.

وقال بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه يتوقع أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بسهولة ترشيح تيلرسون. غير أن الجلسة قطعتها احتجاجات متفرقة وواجه تيلرسون أسئلة حادة أحيانا.

وضغط السناتور الجمهوري ماركو روبيو على ريكس تيلرسون بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين مجرم حرب مشيرا على وجه الخصوص إلى الأفعال العسكرية الروسية دعما لحكومة دمشق في الحرب الأهلية السورية فقال "لن أستخدم هذا المصطلح".

كما تعرض تيلرسون لاستجواب شديد بشأن آرائه بخصوص التغير المناخي. وقال "خطر التغير المناخي قائم بالفعل وعواقبه قد تكون من الخطورة بدرجة تحتم اتخاذ إجراءات" لكنه تجنب سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان يعتقد أن النشاط البشري أحد أسباب التغير المناخي. ولم يرد تيلرسون بنعم أو لا لكنه قال "زيادة تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لها تأثير. قدراتنا على التنبؤ بهذا التأثير محدودة للغاية."

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017