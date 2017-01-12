مؤتمر ترامب الصحفي يثير مواقع التواصل إثر مشادات مع الصحفيين

أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في برج ترامب في نيويورك مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه تميز بعدة مواقف حادة بخصوص انتقادات ترامب الحادة للصحافة والصين والاستخبارات والعلاقات مع روسيا وكذلك مشاحنة مع صحفي شبكة"سي إن إن" حيث رفض ترامب أن يطرح عليه سؤالا واتهمه بنشر أخبار زائفة.

في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني أشعل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بتعليقات تتضمن انتقادات حادة للصحافة ودفاعا عن هدفه لتحسين العلاقات مع روسيا.

وتميز المؤتمر الذي أجري في بهو مقره ببرج ترامب في مانهاتن في نيويورك ، بعدد من اللحظات التي سرعان ما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تبادل الحديث مع صحفي اتهمه ترامب بنشر "أخبار زائفة".

وقال ترامب للصحفي الذي يعمل لحساب شبكة (سي.إن.إن) - والذي كتب تقريرا يوم الثلاثاء عن أن الرئيس المنتخب المنتمي للحزب الجمهوري تم إطلاعه من قبل وكالات مخابرات أمريكية بشأن مزاعم عن أن عملاء روس لديهم معلومات تضر بسمعته- "لن أسمح لك بسؤال".

وفي لحظة كان لها صدى بين مستخدمي تويتر قال ترامب للصحفي "أنت (تنشر) أخبارا زائفة."



وفي روسيا تصدر وسم هاشتاغ "مؤتمر ترامب الصحفي" قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على تويتر طوال فترة انعقاد المؤتمر وحتى بعد انتهائه بساعات.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 12/01/2017