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الشرق الأوسط

هجوم انتحاري في حي كفر سوسة بدمشق يسفر عن سقوط ضحايا

© أ ف ب/أرشيف | سيارة إسعاف في دمشق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/01/2017

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، أربعة منهم عسكريين، في هجوم انتحاري وقع بالقرب من نادي المحافظة بحي كفرسوسة جنوب شرق العاصمة السورية دمشق. ويعيش في قسم من حي كفرسوسة وزراء ومسؤولون أمنيون كبار وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات. لكن الاعتداء وقع في قسم آخر من الحي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري في حي كفرسوسة جنوب شرق العاصمة دمشق، مضيفا أن "بين القتلى أربعة عسكريين ضمنهم عقيد".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفرسوسة وسط العاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص وسقط عدد من الجرحى".

والتفجيرات نادرة في دمشق لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها.

وأكد التلفزيون السوري وقوع "هجوم إرهابي" مشيرا إلى حصيلة أولية من سبعة قتلى.

ويعيش في قسم من حي كفرسوسة وزراء ومسؤولون أمنيون كبار وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات. لكن الاعتداء وقع في قسم آخر من الحي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 أوقع اعتداءان في كفرسوسة أكثر من 40 قتيلا.

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017

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