سوريا: هولاند يدعو لضم كل أطراف المنطقة في مفاوضات أستانة

عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في استئناف المفاوضات حول سوريا وأن تشمل كل الأطراف واللاعبين في المنطقة باستناء المجموعات المتطرفة وأن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة كما تم تحديده في مفاوضات جنيف في 2012. وتنظم موسكو وأنقرة محادثات أستانة حول سوريا في غضون عشرة أيام.

عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن تستؤنف محادثات السلام السورية سريعا وأن تضم كل أطياف المجتمع السوري واللاعبين الإقليميين والمعنيين بالملف السوري وذلك قبل عشرة أيام من محادثات أستانة التي تنظمها موسكو وأنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء مع السلك الدبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة، إن المفاوضات "يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي حدد منذ 2012 في جنيف . ومن الملائم بالتالي جمع الأطراف المعنية، كل الأطراف المعنية باستثناء المجموعات الأصولية والمتطرفة، والتحرك في إطار جنيف".

وأضاف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الخميس إن محادثات السلام في الشرق الأوسط المقرر أن تجرى في باريس يوم الأحد ليس هدفها أن تحل محل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017