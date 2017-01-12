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الشرق الأوسط

سوريا: هولاند يدعو لضم كل أطراف المنطقة في مفاوضات أستانة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/01/2017

عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في استئناف المفاوضات حول سوريا وأن تشمل كل الأطراف واللاعبين في المنطقة باستناء المجموعات المتطرفة وأن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة كما تم تحديده في مفاوضات جنيف في 2012. وتنظم موسكو وأنقرة محادثات أستانة حول سوريا في غضون عشرة أيام.

عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن تستؤنف  محادثات السلام السورية سريعا وأن تضم كل أطياف المجتمع السوري واللاعبين الإقليميين والمعنيين بالملف السوري وذلك قبل عشرة أيام من محادثات أستانة التي تنظمها موسكو وأنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء مع السلك الدبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة، إن المفاوضات "يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي حدد منذ 2012 في جنيف  . ومن الملائم بالتالي جمع الأطراف المعنية، كل الأطراف المعنية باستثناء المجموعات الأصولية والمتطرفة، والتحرك في إطار جنيف".

وأضاف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الخميس إن محادثات السلام في الشرق الأوسط المقرر أن تجرى في باريس يوم الأحد ليس هدفها أن تحل محل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017

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