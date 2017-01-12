فيس بوك يعزز تعاونه مع وسائل الإعلام لمحاربة المعلومات الخاطئة

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي فيس بوك الأربعاء عن مجموعة من التدابير التي اتخذها لتعزيز تعاونه مع وسائل الإعلام من أجل الحد من انتشار الأخبار الخاطئة وجعلها "شريكا أفضل" ومساعدة المستخدمين على أن يصبحوا "قراء مطلعين".

أعلن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأربعاء مجموعة تقنيات وأدوات جديدة تعزز تعاونها مع وسائل الإعلام كي تصبح "شريكا أفضل" وتساعد المستخدمين على أن يصبحوا "قراء مطلعين"، من أجل التصدي للمعلومات الخاطئة.

فقد بات فيس بوك، رغما عنه، من أبرز وسائل نقل المعلومات الخاطئة، وهو كان قد أعلن في منتصف كانون الأول/ديسمبر عن سلسلة من التدابير للحد من انتشار هذا النوع من الأخبار.

وقد عاد فيدجي سيمو مدير المنتجات للحديث عن هذه التدابير في رسالة نشرت الأربعاء.

فشبكة التواصل الاجتماعي تجرب على عدد محدود من المستخدمين وظيفة جديدة تسمح بالإشارة إلى أن المنشورات تتضمن معلومات خاطئة.

وقد كشف فيس بوك الأربعاء عن عدة مبادرات موجهة إلى وسائل الإعلام التي تعد موثوقة.

وعلى الصعيد التقني، تعمل المجموعة خصوصا على تحسين تطبيق "إنستانت أرتيكل" الذي يتيح لوسائل الإعلام بنشر محتويات بنسق أكثر جاذبية.

ويعتزم فيس بوك أن يجرب في إطار هذا التطبيق اشتراكا مجانيا توفره بداية لمنشورات مجلة "بيلد" الألمانية.

وستتيح الشبكة أيضا للمجموعات الإعلامية المتعاونة معها استخدام برمجيتها "كراود تانغل" بالمجان لتقييم مدى انتشار المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك يعمل "فيس بوك" على تيسير استخدام خدمة "فيس بوك لايف" لنشر محتويات فيديو مباشرة، للصحافيين.

و سيقدم حصصا مجانية على الإنترنت لمساعدة الصحافيين على نشر أعمالهم على فيس بوك وأنستغرام".

وتعتزم المنصة التي تضم 1,79 مليار مستخدم شهري، تكثيف اللقاءات مع مدراء التحرير في الأشهر المقبلة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/01/2017