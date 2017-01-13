آلاف المسيحيين الكاثوليك يحجون إلى "المغطس" على نهر الأردن

حج آلاف المسيحيين الكاثوليك، يتقدمهم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتيستا بيتسالا، الجمعة، إلى موقع "المغطس" على نهر الأردن الذي شهد عمادة يسوع المسيح بحسب التقاليد المسيحية. ويقع موقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي لليونسكو في 2015 على قائمة التراث العالمي.

آلاف المسيحيين الكاثوليك شاركوا الجمعة في قداس احتفالي يقام سنويا بمناسبة يوم الحج إلى موقع "المغطس" على نهر الأردن الذي شهد عمادة يسوع المسيح بحسب التقاليد المسيحية.

تقدم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيير باتيستا بيتسالا، موكبا من عشرات الكهنة ساروا جميعهم على وقع موسيقى فرق الكشافة، إلى النهر فملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس الاحتفالي.

وحضر أكثر من أربعة آلاف شخص القداس الذي أقيم في "كنيسة عماد السيد المسيح" بموقع "المغطس" على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران مارون لحام في بداية القداس "هذا عيد ديني ووطني، عيد عماد السيد المسيح، في المكان نفسه الذي فيه تعمد السيد المسيح، وهذه نعمة يجب أن نشكر الله عليها".

وأضاف "نحن نحتفل في مكان مقدس هو المكان الذي انطلقت منه البشرى المسيحية" إلى العالم.

وأثناء القداس، بارك الكهنة مياه النهر ورشوا المشاركين بها، استذكارا لعماد السيد المسيح بمياه النهر على يد يوحنا المعمدان، بحسب المعتقد المسيحي.

ويقع موقع "المغطس" في وادي الخرار في قرية بيت عنيا شرق نهر الأردن، وقد أدرجته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على قائمة التراث العالمي عام 2015.

ويتوافد إلى الموقع عشرات آلاف السياح العرب والأجانب كل عام.

ويشكل المسيحيون في الأردن 6% من عدد السكان البالغ نحو 9,5 مليونا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/01/2017