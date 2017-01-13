انقطاع بث قناة برلمانية أمريكية ليحل مكانه بث قناة روسية

انقطع بث قناة برلمانية أمريكية الخميس ليحل مكانه بث قناة روسية، وفق ما أكدت القناة الأمريكية في بيان، مضيفة أنها ستحقق في الحادثة.

توقف الخميس البث الخاص بقناة "سي سبان" البرلمانية الأمريكية على الإنترنت لنحو عشر دقائق، ليحل مكانه بث أحد برامج قناة "آر تي" الروسية. وغردت القناة الأمريكية على تويتر أنه "بعد ظهر اليوم (الخميس) قطع بث سي سبان الإلكتروني فترة وجيزة" ليحل مكانه برنامج تبثه "آر تي"، وأكدت أنها "تعمل على التحقيق وحل المشكلة".

وتابعت القناة "بما أن آر تي هي إحدى القنوات التي نراقبها بانتظام، نعتقد أن مشكلة (تقنية) داخلية" قد طرأت.

وغالبا ما يتم اتهام قناة "آر تي" بأنها أداة بروبغاندا للكرملين، في وقت أشار تقرير للاستخبارات الأمريكية نشر في 6 كانون الثاني/يناير إلى انخراطها في حملة التدخل الروسية بالانتخابات الأمريكية. وأدى نشر موقع ويكيليكس آلاف الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد رئيس فريق حملة هيلاري كلينتون إلى زعزعة موقع المرشحة الديموقراطية.

وحصل انقطاع البث الجمعة نحو الساعة 14,30 عندما كانت قناة "سي سبان" تبث جلسة استماع داخل مجلس النواب الأمريكي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/01/2017