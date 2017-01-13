وزير الخارجية التركي: موسكو وافقت على حضور واشنطن مفاوضات السلام السورية في أستانة

قال وزير الخارجية التركي الخميس إن موسكو موافقة على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بشأن سوريا التي ستعقد في أستانة في 23 كانون الثاني/يناير.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن روسيا وافقت على ضرورة أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن المستقبل السياسي لسوريا والمزمع عقدها في أستانة في وقت لاحق من هذا الشهر. حيث قال للصحافيين في جنيف على إثر مؤتمر دولي حول قبرص "يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا".

ومفاوضات السلام التي ترعاها كل من روسيا وإيران وتركيا من المفترض إجراؤها في 23 كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن روسيا وتركيا أعلنت عن هذه المفاوضات في أستانة، بعد توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في سوريا. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد.

وشدد تشاوش أوغلو على أنه "يجب أن نحافظ على وقف إطلاق النار فهذا ضروري من أجل مفاوضات أستانة"، مشيرا إلى أن الدعوات إلى المفاوضات يجب توجيهها على الأرجح الأسبوع المقبل وأن واشنطن يجب بالتالي أن تحضرها.وأردف "لا يمكن لأحد أن ينكر دور الولايات المتحدة. وهذا موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا"..

ويفترض أن تلي محادثات أستانة، مفاوضات في جنيف في الثامن من شباط/فبراير برعاية الأمم المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/01/2017