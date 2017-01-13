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الشرق الأوسط

الجيش السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة العسكري قرب دمشق

© أ ف ب | مطار المزة العسكري قرب دمشق

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/01/2017

أعلن الجيش السوري في بيان أن إسرائيل قصفت ليل الخميس مطار المزة العسكري في دمشق وتوعدها بالرد، فيما لم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

اتهمت قيادة الجيش السوري الجمعة إسرائيل بإطلاق صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء "سافر".

وسمعت الانفجارات في العاصمة ورأى سكان في الضواحي الجنوبية الغربية سحابة ضخمة من الدخان ترتفع من المنطقة في حين أظهرت لقطات مصورة جرى تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تندلع من أجزاء من مجمع مطار المزة العسكري.

وأفاد التلفزيون السوري نقلا عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

وتضمن بيان لقيادة الجيش أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر
وتوكد حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه." فيما لم عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

فيما أشار التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق إلى وقوع عدة تفجيرات كبيرة أصابت مجمع مطار المزة العسكري القريب من دمشق وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة.

واستخدمت القوات الحكومية في السابق القاعدة لإطلاق صواريخ على مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 13/01/2017

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