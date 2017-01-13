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فرنسا

عاصفة قوية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 190 ألف منزل شمال فرنسا

© أ ف ب | رياح قوية وهطول ثلوج شمال فرنسا 12 كانون الأول/ يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/01/2017

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 190 ألف منزل شمال فرنسا بسبب عاصفة رياح قوية ضربت المنطقة ليل الخميس، ما أدى لتعطل رحلات السكك الحديدية أيضا وانقطاع الدروس في المدارس الجمعة.

أسفرت عاصفة قوية ضربت النصف الشمالي من فرنسا ليل الخميس، إلى قطع الكهرباء عن نحو 190 ألف منزل إثر هبوب رياح قوية جدا، كما حذر مشغل شبكة توزيع الكهرباء من أن هذا الوضع سيتواصل أثناء الليل مع اتجاه العاصفة نحو شرق البلاد.

وانتشر أكثر من ألف عامل تقني في الميدان لمعالجة الوضع، لكن الظروف الجوية غير المستقرة صعبت تقدم العمليات على الأرض وفق ما أوضح مشغل الشبكة. وسيتم حشد مزيد من التعزيزات صباح الجمعة.

وقال متحدث باسم السكك الحديد إن حركة القطارات على سكك عدة في شمال البلاد وشمال غربها قد توقفت بدءا من الساعة 19,00 ت غ. وأوضح "لا نريد المخاطرة" بأن يتعرض أي قطار لأعطال أثناء العاصفة.

ووضعت الأرصاد الجوية الفرنسية خمسة أقاليم في حال تأهب قصوى بسبب الرياح القوية، بينما وضع النصف الشمالي من فرنسا في حال تأهب شديدة بسبب الرياح أو تكون الجليد. وعلقت الدروس الجمعة في المدارس في مناطق عدة شمال فرنسا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/01/2017

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