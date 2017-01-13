أزمة نظافة في البحرين بعد تقليص شركة إسبانية عدد عمالها، وموازنة 2017 السعودية توقف سلف الإدارات الحكومية، ورسم كاريكاتير حول بدء العد العكسي لولاية لاوباما، والكويت ستخفض إنتاجها النفطي أكثر مما تعهدت به في الإتفاق العالمي، والمالية في سلطنة عمان تلزم الوزارات باستخدام الوقود، وصيدلية روبوتية في الامارات.

البداية من البحرين التي تشهد أزمة نفايات بعد تقليص شركة نظافة إسبانية عدد العمال في المحافظة الجنوبية، بعد أن كانت أزمة النظافة هذه قد بدأت من المحافظة الشمالية. ولكن رغم ذلك، فإن الرد الرسمي بحسب صحيفة "الوسط" التي تتابع هذه الأزمة، يؤكد أن لا تراجع في مستوى النظافة، حتى مع تقليص عدد العمال والحاويات والآليات. إلا أن مصادر مطلعة أشارت للصحيفة إلى أن التقليص الذي بلغ أكثر من النصف في بعض المناطق، أدخل المفتشين والمشرفين والعمال في حالة طوارئ، وما يحصل أن العمل بات يسير بطريقة الترقيع.

نتابع جولتنا مع صحيفة "الحياة"، وما أكدته مصادر مطلعة حول الموازنة العامة للدولة 2017 والتي نصت على وقف العمل بالسلف المستديمة في صرف الرواتب، إضافة إلى المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة، وسمحت فقط للمؤسسات العامة في حال حاجتها إلى صرف سلفة مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير بفروعها، على أن لا يتجاوز مقدار السلفة في الحد الأقصى 300 ألف ريال. وبحسب الصحيفة، فقد أجازت التوجيهات الأخيرة صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة خارج المملكة، لحساب رواتب منسوبيها، بما يعادل رواتبهم مدة شهرين، ويتم رفع مستندات راتب كل شهر للتعويض عنه، إضافة إلى صرف سلفة مستديمة لتلك الأجهزة لمواجهة المصاريف التشغيلية.

من صحيفة "البلاد" البحرينية اخترنا رسما لعلي خليل، أشار فيه إلى الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما مع بدء العد العكسي لانتهاء ولايته.

نتابع مع صحيفة "السياسة" الكويتية ونقرأ الخبر الأبرز في صفحتها الاقتصادية، وهو ما أعلنه وزير النفط عصام المرزوق أمس عن عزم الكويت تخفيض إنتاجها النفطي بأكثر من الحجم الذي تعهدت به في اتفاق عالمي بين منتجي الخام. وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المرزوق أن الكويت تعتزم أن تكون مثالا يحتذى به، وأنها تخفض الإنتاج بالفعل بأكثر مما تعهدت به. وقال أنه بناء على بيانات الدول المنتجة للنفط حتى الآن، فهناك التزام بنسبة تتجاوز 60 بالمائة في تخفيضات الإنتاج، وفقا لما ورد في الاتفاق، وقد تكون بعض الدول امتثلت لقرار الخفض لكنها لم تعلن ذلك بعد.

وزارة المالية في سلطنة عمان تلزم الوزارات والوحدات الحكومية كافة بضرورة استخدام الوقود من نوع "91" لكافة السيارات الحكومية، والتنسيق بشكل عاجل مع شركات تسويق الوقود المحلية لاستبدال بطاقات تعبئة الوقود، بحيث يحدد فيها رقم السيارة وكمية الاستهلاك المخصصة ونوع الوقود، وفق ما قرأنا في صحيفة "عمان اليوم". وسيَقتصر استخدام الوقود من نوعِ "91" فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود "91" لها، تشير الوزارة، داعية كافة الوحدات الحكومية لصرف بطاقات تعبئة الوقود محدودة الاستهلاك شهريا ومتابعة وضبط الاستهلاك لكل سيارة، مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدام السيارات إلا في مهام محددة.

في الإمارات، خدمة صرف الأدوية عبر الصيدلية الروبوتية في مستشفيات وزارة الصحة. الهدف من هذه الخدمة، تقول صحيفة "الإمارات اليوم"، القضاء على الأخطاء الدوائية وتسـريع خدمة صرف الأدوية لتراوح بين 8 و12 ثانية كحد أقصى. الصحيفة أشارت اإلى تصريح للوكيل المساعد لـقـطـاع المستشفيات في الوزارة، الـدكتـور يـوسف الـسركال، والذي أوضح فيه أنه تــم تـطـبـيـق الــخــدمــة في مستشفى الفجيرة، وسيتم تعميمها تدريجيا على مستشفيات الوزارة كافة، لافتا إلى أن نـظـام الصرف الإلكتروني للأدوية باستخدام الروبوت يعـد مـن أحـدث الابتكارات الـتـقـنـيـة في مـجـال السلامة الـدوائـيـة، كاشفا عن أن الوزارة تـعـتـزم الـتـوسـع في إدراج هـذه الـخـدمـة بكل المستشفيات، بـمـيـزانـية تـقـديـريـة تصل إلى 12 مليون درهم. أما مــديــر إدارة الصيدلة في الوزارة، الدكتور عبدالله النقبي، فقد لفت إلى المهام التي تقوم بها الصيدلية الروبوتية ومنها إعـداد الوصفة الطبية، ووضع مـلـصق الإرشادات الصيدلانية المتعلقة باستخدام الأدوية، إضافة إلى استقبال وترتيب وجرد المخزون.

إعداد فرانس 24