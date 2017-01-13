ليبيا: خليفة حفتر يزور حاملة طائرات روسية في المتوسط

قام القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الأربعاء، بزيارة لحاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلن مصدر عسكري ليبي ووزارة الدفاع الروسية،

زار المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا، الأربعاء حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط قبالة الشواطئ الليبية، وفق ما أفاد مصدر عسكري مقرب منه. قائلا إن "المشير حفتر توجه إلى حاملة الطائرات الروسية قبالة طبرق (شرق) للقاء وفد عسكري روسي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية هذه الزيارة في بيان جاء فيه: "في 11 كانون الثاني/يناير 2017 توجه المشير خليفة حفتر إلى حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف" حيث التقى ضباطا روسا وأفراد الطاقم قبل أن يبحث عبر الدائرة المغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موضوع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

ويذكر أن حفتر توجه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى موسكو حيث طلب المساعدة لرفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. كما تمكنت قوات حفتر التي تقاتل المتطرفين من السيطرة على قسم كبير من مدينة بنغازي، مهد الثورة الليبية في شرق البلاد بعدما سيطر عليها الجهاديون في 2014.

ويحظى حفتر بدعم البرلمان المنتخب وحكومة موازية في شرق ليبيا، ويرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/01/2017