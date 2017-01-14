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أوروبا

إسبانيا: اعتقال ثلاثة جهاديين والعثور على أسلحة خلال عمليات دهم

© أ ف ب | الأمن الإسباني خلال عمليات تفتيش عقب اعتقال جهاديين بجيب سبتة الإسباني المغرب 13 يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/01/2017

اعتقلت السلطات الإسبانية ثلاثة أشخاص في جيب سبتة الإسباني في المغرب، يشتبه في انتمائهم لتنظيمات جهادية، فيما عثرت على أسلحة، خلال مداهمات بعد اعتقالهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها أوقفت ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم جهاديون الجمعة في جيب سبتة الإسباني في المغرب وفي فيغيراس (شمال غرب إسبانيا) والعثور على أسلحة خلال مداهمات جرت بعد اعتقالهم.

وتضمن بيان للوزارة إن رجلين أوقفا في سبتة ينتميان إلى مجموعة "في مرحلة متقدمة من التطرف" وبرهنا على "درجة عالية من التصميم" على ارتكاب أعمال إرهابية. فيما أكد ناطق باسم الوزارة أن الرجلين يحملان الجنسية الإسبانية.

وعثر على سلاح ناري وثلاث قطع من السلاح الأبيض بعد توقيفهما من قبل الحرس المدني في الجيب الواقع مقابل مضيق جبل طارق تماما ويضم 87 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.

وفي فيغيراس، أوقف مغربي يحمل وثائق هوية هولندية عاد مؤخرا إلى الأراضي الإسبانية بعد مرور في تركيا. ويشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت الوزارة إن الشرطة تمكنت من رصده بفضل مساعدة من الشرطة الهولندية واستخبارات دول عدة لم تحدد.

وتقدر السلطات عدد الإسبان الذين توجهوا للقتال في صفوف الجهاديين في الخارج بنحو مئتين فقط، مقابل مئات من فرنسا وبلجيكا.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/01/2017

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