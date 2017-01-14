ترامب يتحدث عن إمكانية رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو

في مقابلة صحفية أجراها الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه قد يرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، شريطة أن تساهم الأخيرة في التصدي للجهاديين المتطرفين. إلا أنه عاد وهدد الصين بالتوقف عن الاعتراف بمبدأ "الصين الواحدة"، ما لم تغير بكين ممارساتها على صعيدي أسعار الصرف والتجارة.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة، أن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع العقوبات المفروضة على روسيا إذا ما ساعدت واشنطن في التصدي للجهاديين المتطرفين على سبيل المثال.

وأوضح ترامب أن هذه العقوبات التي فرضت الشهر الماضي على مواطنين روس متهمين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستستمر "فترة على الأقل".

لكن إذا ما ساعدت روسيا الولايات المتحدة في مجالات أساسية مثل محاربة المتطرفين الجهاديين، فيمكن عندئذ رفع عقوبات، كما ألمح الرئيس المنتخب.

ولا يخفي دونالد ترامب منذ بضعة أشهر رغبته في اتخاذ مواقف تتسم بمزيد من الليونة على صعيد الدبلوماسية الأمريكية التي يعتبرها معادية لموسكو، والتقرب من فلاديمير بوتين. وفي مقابلته مع "وول ستريت جورنال"، قال إنه يستعد للقاء نظيره الروسي بعد تسلم مهام منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

ترامب يهدد الصين

وحذر الرئيس الأمريكي المنتخب، بالطريقة نفسها، من أن موقف الولايات المتحدة المعتمد حتى الآن والذي يؤكد على "الصين الواحدة" قد يتبدل ما لم تغير بكين ممارساتها على صعيدي أسعار الصرف والتجارة.

وقال ترامب للصحيفة إن "كل الأمور مطروحة، ومنها (سياسة) الصين الواحدة".

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، هدد الرئيس المنتخب بالتوقف عن الاعتراف بمبدأ "الصين الواحدة" الذي حمل واشنطن على أن تقطع في 1979 علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، إذا لم تقدم بكين تنازلات على الصعيد التجاري.

وقد برر ترامب في مقابلته مع "وول ستريت جورنال" مقاربته المفتوحة، خصوصا اتصال هاتفي مع رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، على تايوان التي باعتها الولايات المتحدة "العام الماضي معدات عسكرية بالغة التطور بملياري دولار"، وتساءل "ألا يحق لنا تلقي اتصال هاتفي؟".

وتعتبر بكين أن تايوان ما زالت مقاطعة صينية في انتظار إعادة التوحيد، بالقوة إذا كان ذلك ضروريا. وانتقدت الصين الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيسة التايوانية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/01/2017