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الشرق الأوسط

تركيا: توقيف صينيين اثنين من الأويغور للاشتباه بعلاقتهما بهجوم إسطنبول

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من الشرطة التركية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/01/2017

اعتقلت قوات الأمن التركية صينيين اثنين من الأويغور يشتبه في علاقتهما بالاعتداء الدامي الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول ليلة رأس السنة، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.

أفادت وسائل إعلام تركية أن اثنين من الصينيين الأويغور أوقفا واتهما في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة ملهى ليليا في إسطنبول وأسفر عن سقوط 39 قتيلا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت وكالة أنباء الاناضول القريبة من الحكومة نقلا عن مدع ليل الجمعة السبت، إن المشتبه بهما عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد أوقفا واتهما "بالانتماء إلى منظمة إرهابية" و"شراء أسلحة نارية بلا ترخيص" و"المشاركة في قتل 39 شخصا". مضيفة أن شاهدا عيان في قونية (جنوب) رأى عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة وما زال فارا على الرغم من حملة بحث واسعة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صرح الأسبوع الماضي أنه تم التعرف إلى القاتل المفترض دون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما صرح نائب رئيس الوزراء لوسائل إعلام أنه من أصل أويغوري على الأرجح.

ويذكر أنه وفي إطار التحقيق حول اعتداء رأس السنة في إسطنبول، اعتقل 35 شخصا حسب وكالة الأناضول. والذي أدى لمقتل 39 شخصا بينهم 27 أجنبيا.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/01/2017

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