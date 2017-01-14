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رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: تعادل الكاميرون مع بوركينا فاسو (1-1)

© بيار روني فورمس - فرانس 24 | تعادل لا يرضي لا الكاميرون ولا بوركينا فاسو

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 14/01/2017

تعادل منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو بنتيجة هدف لهدف مساء السبت في ليبروفيل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تضيفها الغابون لغاية 5 شباط /فبراير. وكان منتخب البلد المضيف تعادل أيضا في مباراة الافتتاح أمام غينيا بيساو في المجموعة ذاتها.

اكتفى منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو بنتيجة التعادل 1-1 في المباراة الثانية بإطار الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في الغابون لغاية 5 الثاني/يناير. وأتيحت لكلاهما فرصة الفوز وتصدر هذه المجموعة بعد أن تعادل منتخب البلد المضيف أمام غينيا بيساو في مباراة الافتتاح 1-1 في وقت سابق من يوم السبت.

وبات التعادل سيد الموقف في هذه المجموعة، ما يتيح مواجهات خالية من الحسابات خلال الجولتين الثانية (في 18 كانون الثاني/يناير) والثالثة (22 كانون الثاني/يناير).

اطلعوا على ملفنا الخاص: هل سيفوز منتخب عربي بكأس الأمم الأفريقية 2017؟

وكان منتخب "الأسود" سباقا للتسجيل، بحيث أن القائد بنجامان موكانجو هز شباك الحارس كوفي كواكو في الدقيقة 35 بضربة حرة عند مشارف منطقة الجزاء، وكاد باسوغوغ أن يعمق جراح بوركينا فاسو عندما تلقى تمريرة دقيقة من زميله زوا، لينفرد بالحارس كوفي، إلا أن الأخير تألق وانتزع الكرة من اللاعب الكاميروني (42).

وبعد أن ضاعت فرصة أولى من منتخب بوركينا فاسو في نهاية الشوط الأول، تمكن دايو من إدراك التعادل في الدقيقة 75 إثر ضربة حرة تصدى لها حارس الكاميرون أوندوا، قبل أن يستعيد كوني الكرة ويمررها لدايو الذي أسكنها شباك "الأسود" بضربة رأسية.

يذكر أن الجزائر تدخل غمار المنافسة القارية الأحد أمام زيمبابوي عند الساعة الخامسة ظهرا (الثالثة تغ)، فيما تونس تواجه السنغال عند الساعة الثامنة (السادسة تغ). ويبدأ المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثالثة يوم الاثنين أمام الكونغو الديمقراطية عند الساعة الثامنة مساء، فيما المنتخب المصري سيخوض منافسات مجموعته الرابعة الثلاثاء بمباراة تبدو صعبة أمام مالي عند الساعة الثامنة.

ويمكنكم متابعة كل مباريات منتخبات الجزائر وتونس والمغرب ومصر مباشرة على موقع فرانس 24 وعلى صفحانتا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

علاوة مزياني

نشرت في : 14/01/2017

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