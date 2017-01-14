كأس الأمم الأفريقية 2017: تعادل مخيب لمنتخب الغابون أمام غينيا بيساو في مباراة الافتتاح (1-1)

سجل منتخب الغابون ظهر السبت تعادلا مخيبا أمام غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم، بالعاصمة الغابونية ليبروفيل. وسجل هدف أصحاب الأرض بيار أمريك أوباميانغ في الدقيقة 53، فيما عادل سواريز النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+1). ويلعب "أسود" الكاميرون في المساء أمام بوركينا فاسو في ثاني مباريات هذه المجموعة الأولى.

كان جمهور المنتخب الغابوني يستعد للاحتفال بفوز "الفهود" أمام غينيا بيساو بالعاصمة ليبروفيل، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، بفضل هدف سجله نجم الفريق ومهاجم نادي دورتموند الألماني بيار أمريك أوباميانغ في الدقيقة 53.

ولكن الفرحة تحولت إلى خيبة أمل عندما تمكنت غينيا بيساو من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع (90+1) عن طريق سواريز بضربة رأسية تعذر على الحارس أوفونو التصدي لها.

فرحة لاعبي غينيا بيساو بالتعادل أمام الغابون © بيار روني فورمس / فرانس 24

وعلى الرغم من أنه يشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن منتخب غينيا بيساو وقف الند للند أمام لاعبي البلد المضيف، وقدم أداء مشرفا وحقق مفاجأة كبيرة ستسمح له بالتنافس لأجل الحصول على تأشيرة التأهل لدور الثمانية في مجموعة تضم أيضا الكاميرون وبوركينا فاسو.

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ويلتقي زملاء أوباميانغ في الجولة الثانية بوركينا فاسو ظهر الأربعاء في ليبروفيل، فيما تخوض غينيا بيساو مباراة صعبة أمام الكاميرون في اليوم ذاته عند الساعة الثامنة مساء (السادسة تغ).

يذكر أن الجزائر تدخل غمار المنافسة القارية الأحد أمام زيمبابوي عند الساعة الخامسة ظهرا (الثالثة تغ)، فيما تونس تواجه السنغال عند الساعة الثامنة (السادسة تغ). ويبدأ المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثالثة يوم الاثنين أمام الكونغو الديمقراطية عند الساعة الثامنة مساء، فيما المنتخب المصري سيخوض منافسات مجموعته الرابعة الثلاثاء بمباراة تبدو صعبة أمام مالي (الساعة الثامنة تغ).

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علاوة مزياني



نشرت في : 14/01/2017